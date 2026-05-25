I pored toga što je u kratkom vremenskom periodu Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo 16 saopštenja za javnost u vezi sa istragom koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja 2026. godine u restoranu "27" i tri apela da se u javnosti ne šire netačne i neproverene informacije, pojedini predstavnici medija to i dalje čine.

VJT u Beogradu smatra da je širenje paušalnih i neproverenih informacija koje zalaze u domen senzacionalizma usmereno na ometanje istrage.

- U istrazi postupaju tri javna tužioca i zajedno sa drugim nadležnim organima prikupljaju se svi relevantni dokazi koji će doprineti punom rasvetljavanju svih okolnosti pomenutog krivično-pravnog događaja - saopšteno je iz tužilaštva:

- U tom smislu ukazujemo i da će finansijska istraga biti sprovedena u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, a ne po željama pojedinaca.