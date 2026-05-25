Slušaj vest

I pored toga što je u kratkom vremenskom periodu Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo 16 saopštenja za javnost u vezi sa istragom koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja 2026. godine u restoranu "27" i tri apela da se u javnosti ne šire netačne i neproverene informacije, pojedini predstavnici medija to i dalje čine.

VJT u Beogradu smatra da je širenje paušalnih i neproverenih informacija koje zalaze u domen senzacionalizma usmereno na ometanje istrage.

- U istrazi postupaju tri javna tužioca i zajedno sa drugim nadležnim organima prikupljaju se svi relevantni dokazi koji će doprineti punom rasvetljavanju svih okolnosti pomenutog krivično-pravnog događaja - saopšteno je iz tužilaštva:

- U tom smislu ukazujemo i da će finansijska istraga biti sprovedena u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, a ne po željama pojedinaca.

Tužilaštvo ponovo poziva javnost da se uzdrži od komentarisanja predmeta i spekulacija koje zalaze u ulaze u domen senzacionalizma.

Ne propustiteHronikaPAO KONOBAR KOJI JE GLEDAO LIKVIDACIJU NA SENJAKU: Policija sumnja da je pomagao kasapima koji su u bure stavili telo Aleksandra Nešovića!
Aleksandar Nešović
HronikaNAJNOVIJI DETALJI ISTRAGE UBISTVA ALEKSANDRA NEŠOVIĆA! Restoran na Senjaku pod lupom, pronađen i projektil! (foto)
caura.jpg
HronikaUVIĐAJ TRAJAO CELU NOĆ, NASTAVLJA SE I SADA: Evo šta se dešava ispred restorana u kom je ubijen Aleksandar Nešović, veliki broj čuvara reda na terenu
Senjak Aleksandar Nešović
HronikaKURIR SAZNAJE! JAKE SNAGE POLICIJE NA SENJAKU Otpečaćen restoran u kome je upucan Nešović, blokiran čitav rejon (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-05-22 at 19.44.29 (1).jpeg