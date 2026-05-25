Slušaj vest

Nekoliko trenutaka delilo je Duška Stojadinova od moguće tragedije kada je danas oko 15.45 sati automobil marke "bmw" sleteo sa kolovoza i udario u njegovu kuću u ulici Žarka Zrenjanina, u Kikindi. U trenutku nezgode, Stojadinov je popravljao bravu na ulaznim vratima, a automobil je završio tik pored mesta na kom se nalazio.

- Čuo sam škripu guma i jak udarac. Kada sam izašao, video sam automobil i mlađe momke unutra. Sve se dogodilo za nekoliko sekundi. Moglo je mnogo gore da se završi, i po njih i po mene. Sreća je da niko nije povređen - rekao je Stojadinov za Kurir.

Od siline udara oštećen je deo kuće, a prethodno je automobil pokidao mlado stablo. Stojadinov, koji radi kao vozač Hitne pomoći, kaže da ga je događaj dodatno uznemirio zbog nedavne tragedije u Albertovoj ulici i smrti sedmogodišnjeg dečaka.

1/5 Vidi galeriju Duško Stojadinov, saobraćajna nesreća u Kikindi Foto: S.u.

- U utorak je u Kikindi Dan žalosti i mislim da je krajnje vreme da se više pažnje posveti bezbednosti u saobraćaju. Kao neko ko godinama radi u Hitnoj službi, nagledao sam se svega. Potrebno je više kontrole i opreza za volanom - istakao je Stojadinov.

Zbog zdravstvenih problema on je nedavno bio hospitalizovan u bolnici. Stanovnici ovog dela grada smatraju da bi problem mogao da se ublaži postavljanjem novih usporivača brzine.

U Policijskoj upravi u Kikindi potvrđeno nam je da je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je automobil udario u kuću i pričinio materijalnu štetu. Vlasnik objekta i vozač postigli su dogovor o nadoknadi štete u skladu sa Evropskim izveštajem o saobraćajnoj nezgodi.