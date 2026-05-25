U najvećoj sudnici Specijalnog suda u Beogradu, u kojoj se danas sudilo pripadnicima kriminalne grupe koje tužilaštvo tereti da su u januaru 2020. učestvovali u ubistvima škaljaraca Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini, kao i likvidaciji Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na ostrvu Krfbilo je prilično napeto, pošto je sudija Slađana Marković u više navrata oduzimala reč advokatima i optuženima, optuženi Dušan Jovanović zatražio je njeno izuzeće a Darko Šarić za govornicom poručio da je izgleda "preostalo još samo da se neko od branilaca spali" da bi ostvarili svoja prava.

Škaljarci Igor Dedović i Stevan Stamatović ubijeni u Atini

Inače, advokati i optužni protestvovali su kao i više puta do sada zbog toga što sudija u ovom postupku tokom izvođenja skaj prepiski kao dokaz ne čita poruke, već samo oznake ko ih je navodno poslao i vreme u koje su poslate, ali bez sadržine. Međutim, branioci su danas pokušali da sami, u vreme kada su imali pravo na prigovor na izvedene dokaze, pročitaju pojedine poruke, ali im sudija to nije dozvolila, što je izazvalo burne reakcije.

Ovde su likvidirani Stamatović i Dedović

Posle izvođenja poruka iz decembra 2019. za reč se prvi javio tužilac Saša Ivanić.

- Nadam se da smo uverili sudsko veće da se ovim dokazima utvrđuju činjenice vezano za krivično delo počinjeno u Atini, na štetu Igora Dedovića i Stevana Stamatovića. Iz poruka koje su izvedene utvrđuju se činjenice koje su predmet dokazivanja vezano za planiranje krivičnog dela, kao i pronalaženje oštećenih i mesta za izvršenje ubistva. U tom kontekstu razmenjene su poruke koje se odnose na kretanje okrivljenih i ulazak Veljka Belivuka u Grčku, što je zabeležen 14. decebra 2019. - rekao je tužilac Ivanić a potom citirao poruku koju je kako tvrdi, okrivljeni Stefan Andrejić poslao dan kasnije i u kojoj piše:

- Sinoć, čekao sam neke momke da ih smestim u stan, kad ono Velja.

Za reč se javio i Belivuk, kojii je naveo da on nije "nikakav Velja".

- Danas me tužilac pominje kao Velju, ja nisam nikakva Velja, ja sam Veljko Belivuk, a u to vreme nisam bio u Atini. Što se tiče prelaska granice, to nije krivično delo - rekao je Belivuk u sudnici i pitao "šta će Šarić u ovom predmetu, kada njegov Skaj niti je tražen niti je dostavljen iako tužilaštvo tvrdi da se iza jednog pina krije on".

U tom kontekstu, na izvedene dokaze prigovorili su i Šarićevi branioci, advokati Marko Janković, Dalibor Katančević i Danilo Šarić. Međutim, kako je Katančević nameravao da pročita poruke koje sudija danas nije čitala u sudnici, ona mu je u više navrata oduzimala reč i zabranjivala da na glas pročita ove dokaze, što je izazvalo burne reakcije u sudnici,

- S obzirom na to da mi sud uskraćuje da iznosim primedbe, uradiću ovako kako me sud podučio. Što se tiče poruka, niko nije mogao da ih vidi, okrivljeni ne vide doro, ja ih ne vidim. Ukazujem na to da se čitanjem vremna i datum ne dokazuje ništa i nema nikave veze sa navodima optužnice- rekao je Katančević, pošto ga je sudija nekoliko puta opominjala i oduzimala reč.

Restoran u kom su ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović

- Nismo u pačijoj školi da se ponavljamo - rekla je sudija.

Na ove njene reči reagovao je branilac Dušana Jovanovića i još nekoliko okrivljenih, advokat Stefan Jokić, navodeći da su ga ove reči sudije uvredile.

- Ja se osećam uvređeno ovim Vašim navodima da nismo u pačijoj školi, ovde ste i za blaže izgovorene reči kažnjavali branioce.

Osećam se kao da smo na lotou, samo se brojevi čitaju - rekao je Jokić.

Njegov branjenik, optuženi Dušan Jovanović potom je izašao za govornicu i pošto je sudija i njega opomenula i oduzela mu reč jer ponavlja stvari, zatražio njeno izuzeće.

- Ne dozvoljavate mi da se branim, opominjete me, advokatima ne date da čitaju poruke, ja tražim vaše izuzeće jer ste pristrasni - rekao je Jovanović, ali je sudija odbila njegov zahtev.

Na kraju se za reč javio i optuženi Darko Šarić, koji je već jednom bio kažnjen jer je tražio da se na suđenju ne izvodi javno izvod iz matične knjige rođenih za njegovo maloletno dete, ali je posle kraćeg izlaganja sudija i njemu oduzela reč.

- Ja ne želim da ulazim u diskusiju sa vama. Moja prva primedba je kako vodite postupak i uopšte ne čitate poruke, a onda ih tužilac pročita i tvrdi da sam ja iza nekog pina jer "šetam sam", a svi ovde znaju da ja u već 12 godina šetam sam - rekao je Šarić aludirajući na to da je toliko vremena već u pritvoru.

- Tražim da se pročitaju sve poruke, jer isti pin kaže i da je u "parku preko puta". Jedino advokat neki da se spali ovde pa da vi konačno prihvatite da ove tabele koje izvodite nisu original. Spočitavate nam da vas ne poštujemo, ja poštujem insitituciju, ako ako vi ne poštujete zakon države, ja ne mogu da poštujem vas. Ja poštujem instituciju a vi treba da poštujete zakon. To što vičete na nas, samo nas čini jačim, ne očekujte da sedimo kao jaganjci dok nam delite doživotne kazne - rekao je Šarić, ali ga je sudija prekinula pitanjem "jeste li završili".

Šarić: Nisam, čujete da pričam.

Sudija: Oduzimam vam reč, vratite se na mesto.

Šarić: Vraćam se, ali nastavićemo.

Inače, Šarićev branilac Marko Janković, danas je analizirajući poruke sa Skaja za koje tužilaštvo tvrdi da ih je ovaj okrivljeni slao u vreme dok je bio u pritvoru Specijalnog suda u drugom predmetu, pitao kako je moguće da Šarić iz pritvora kaže "Evo me u Podgorici, bio kod zubara i dermatologa", i "odoh u Tivat".