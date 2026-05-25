U selu Velike Pčelice kod Kragujevca kamion sa drvima izleteo je sa puta, probio ogradu i uleteo u kuću. Suvozač je poginuo, a vozač je teško povređen
Hronika
KAMION IZLETEO S PUTA PRAVO U KUĆU! Suvozač poginuo, vozač teško povređen: Tragedija kod Kragujevca
Slušaj vest
Muškarac je poginuo kada je kamion sa drvima, u kojem je bio na mestu suvozača, izleteo sa puta, probio ogradu i uleteo u jednu kuću danas oko 17 časova u kragujevačkom selu Velike Pčelice.
Vozača kamiona, koji je teško povređen, zbrinula je Hitna pomoć i prevezla u kragujevački Univerzitetski klinički centar.
Na teren je izašlo i šest vatrogasaca-spasilaca kragujevačke Uprave za vanredne situacije sa dva vozila, koji su pomogli u izvlačenju zaglavljenih ljudi i kamiona koji je uleteo u kuću.
Kako RTS saznaje, u trenutku nesreće niko nije bio u kući.
Policija obavlja uviđaj, nakon kojeg će biti poznati svi detalji ove nesreće.
Kurir.rs/RTS
1 · Reaguj
Komentariši