Više o ovoj saobraćajnoj nezgodi, za emisiju "Redakcija", izveštavao je Pavle Ivković - novinar Kurira.

- Juče se na Dorćolu dogodila teška saobraćajna nezgoda kada je oko 9.30 tramvaj na liniji broj 5 izleteo iz šina i udario u zgradu iza mene. Na mestu nesreće i dalje su vidljivi tragovi kočenja, a prilikom udara popucala su stakla na objektu, koja su u međuvremenu sanirana - rekao je Ivković.

Zbrinuta 21 osoba

Nakon nesreće u kojoj je tramvaj izleteo iz šina i udario u zgradu, više osoba je zatražilo medicinsku pomoć, dok su očevici opisali trenutke panike koji su usledili posle udara, naveo je Ivković.

- Prema poslednjim informacijama, ekipe Hitne pomoći zbrinule su ukupno 21 osobu. Na svu sreću, niko nije zadobio teške telesne povrede, dok je jedna osoba zadržana na odeljenju ortopedije. Naša ekipa juče je bila na licu mesta, a jedan od očevidaca koji radi u obližnjem kafiću opisao je kako je izgledao trenutak nesreće.

Očevidac nesreće na Dorćolu je za Kurir televiziju opisao dramatične trenutke nakon što je tramvaj izleteo iz šina i udario u zgradu u samom centru grada.

- Bio sam ovde bukvalno u trenutku kada se sve dogodilo. Tramvaj je išao redovnom rutom, ali verovatno skretnica nije bila dobro nameštena, jer su zadnji točkovi ostali na šinama koje vode desno, prema garaži. Tramvaj je potom izleteo preko kaldrme i nastavio pravo. Zvuk je bio toliko jak da je delovalo kao zemljotres, sve do trenutka čeonog udara u zgradu - za Kurir televiziju, rekao je Strahinja - radnik iz kafića na Dorćolu.

- U prvi mah smo pomislili da je vozač teže povređen, jer je prednji deo tramvaja bio potpuno smrskan. Međutim, žena koja je upravljala tramvajem nije povređena. Tramvaj se, koliko sam mogao da procenim, nije kretao velikom brzinom, već uobičajeno za taj deo trase. Nakon udara nastala je velika panika među putnicima. Ljudi su vrištali, pokušavali da izađu kroz prozore i na silu otvarali vrata. Policija i Hitna pomoć brzo su stigli na lice mesta, bilo je više vozila, a pojedini povređeni iznošeni su na nosilima. Tek tada smo shvatili da ima ozbiljnije povređenih. Koliko znam, nema životno ugroženih, ali je prizor bio zaista šokantan - za emisiju "Redakcija", objasnio je sagovornik.

