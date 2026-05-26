Slušaj vest

Dečak (13) primljen je kasno sinoć na odeljenje reanimacije Urgentnog centra u Beogradu u veoma teškom stanju.

Prema prvim informacijama, dečak je sanitetom Hitne pomoći dovezen u bolnicu bez svesti, sa ozbiljnim povredama glave i nogu. Prve informacije ukazuju na to da se nesreća dogodila dok je dečak vozio bicikl. Međutim, tačne okolnosti pod kojima je zadobio po život opasne povrede još nisu poznate.

Policija i nadležni organi trenutno utvrđuju da li je dečak izgubio kontrolu i sam pao sa bicikla, ili je došlo do kontakta sa drugim vozilom čiji je vozač eventualno pobegao sa lica mesta.

O ovom stravičnom događaju odmah je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu. Na mestu nesreće obavljen je uviđaj, a policija intenzivno radi na prikupljanju dokaza i potrazi za eventualnim svedocima koji bi mogli da rasvetle šta se tačno dogodilo.