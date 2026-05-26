Šta se ovo desilo juče u Srbiji pitaju se građani! U samo jednom danu na više mesta zbeleženo je nekoliko saobraćajnih nezgoda, sa više povređenih osoba. U jutarnjim časovima u Ulici Cara Dušana na Dorćolu, tramvaj je iskočio iz šina i zakucao se u zgradu. U ovoj nezgodi više ljudi je zadobilo povrede ekstremiteta.

Reporter jutarnjeg programa Kurir televizije Pavle Ivković jutros se našao na licu mesta, gde je otkrio šta se dešava dan posle na mestu nezgode.

- Juče se na Dorćolu dogodila teška saobraćajna nezgoda kada je oko 9.30 tramvaj na liniji broj 5 izleteo iz šina i udario u zgradu iza mene. Na mestu nezgode dalje su vidljivi tragovi kočenja, a prilikom udara popucala su stakla na objektu, koja su u međuvremenu sanirana - rekao je Ivković.

U Novom Sadu lančani sudar Još jedna nezgoda u kojoj je više lica povređeno dogodila se juče u Novom Sadu. U lančanom sudaru u kojem je učestvovalo više vozila povređeno je pet osoba . Direktno iz Novog Sada u jutarnji program Kurira uključila se naša reporterka Staša Keneški, koja je istakla da je u nezgodi učestvovalo vozilo javnog gradskog preduzeća.

Foto: Printscreen/Instagram/nsuzivo.rs

U nesreći je ukupno povređeno pet osoba, a troje je prevezeno u Klinički centar Vojvodine na dalje zbrinjavanje, navela je Keneški. Prema njenim rečima, niko od učesnika nije životno ugrožen, dok se okolnosti i tačan uzrok lančanog sudara i dalje utvrđuju.

U sudaru automobila i motocikla dve osobe povređene

Juče je u popodnevnim časovima došlo do sudara motocikliste i automobila, a u ovom sudaru su dve osobe povređene. Kako je istakla reporterka Kurir televizije koja je jutros obišla mesto nezgode, Andrea Jovanović, vozač motora pokušao je da izbegne sudar sa automobilom, nakon čega je izgubio kontrolu i pao sa motocikla.

U nesreći su povređene tri osobe. Žena i muškarac zadobili su povrede i ostali da leže na trotoaru, ali su, prema navodima sa lica mesta, bili u svesnom stanju. Treći povređeni muškarac imao je ogrebotine na leđima. Građani koji su se zatekli u blizini odmah su pritekli u pomoć povređenima do dolaska Hitne pomoći.

MOTOCIKLISTA POKUŠAO DA IZBEGNE SUDAR: Motor nakon pada udario u dva pešaka na trotoaru

"Vozači zakon doživljavaju okvirno" Podsetimo, početkom meseca ekspert za saobraćaj Milan Vujanić, profesor Sobraćajnog fakulteta, istakao je u emisiji "Crna hronika" srpski vozači zakon doživljavaju "okvirno".

- Moj utisak je da srpski vozači često zakone doživljavaju kao okvirne smernice, a ne kao pravila koja moraju striktno da se poštuju. Zbog toga mnogi ne smatraju velikim prekršajem ako voze 10 km/h iznad ograničenja ili imaju nešto viši nivo alkohola od dozvoljenog. Smatram da je to pogrešan pristup i da potiče iz nedovoljne edukacije u autoškolama i tokom obuke, posebno kada je reč o uticaju alkohola i brzine, koji su zvanično ključni faktori rizika u saobraćaju - rekao je Vujanić.

prof. dr Milan Vujanić - Saobraćajni fakultet Foto: Kurir Televizija

Nažalost, kako kaže, saobraćajne nesreće se dešavaju svakodnevno, što nas dovodi do pitanja šta je potrebno uraditi da bi se crni bilans na putevima smanjio.

- Ako pogledamo najbezbednije zemlje u svetu, videćemo da one nisu ništa "izmislile", već su dosledno primenile postojeća pravila. Na primer, Japan i gradovi poput Helsinkija spadaju među najbezbednije u saobraćaju. Tamo je razvijena svest o tome da se ceni i tuđi i sopstveni život, što se gradi kroz obrazovanje, porodicu i društvo. Suština je da niko nema pravo da ugrozi tuđi život zbog nepažnje ili rizika, jer i mala greška u saobraćaju može imati trajne posledice.

- Kaznena politika jeste važan deo sistema, ali mora da ima više funkcija - represivnu, preventivnu i vaspitnu - i da bude jednaka za sve. Problem je što ista kazna ne deluje isto na ljude različitog materijalnog statusa. Zbog toga nije reč samo o visini kazne, već o njenoj realnoj težini i efektu odvraćanja. Trebalo bi razmotriti strože mere poput trajnog oduzimanja vozačke dozvole za teške prekršaje, kao i trajnog oduzimanja vozila u određenim slučajevima. Takve mere bi imale jači efekat odvraćanja, jer su vozačka dozvola i automobil stvari do kojih ljudi posebno drže, pa bi njihovo gubljenje imalo ozbiljan preventivni efekat - za "Crnu hroniku", zaključio je Vujanić.

U Novom Sadu u lančanom sudaru u kojem je učestvovao autobus povređeno je pet osoba, a istraga o uzrocima nesreće je u toku.

Kurir.rs / Ivona Lekić