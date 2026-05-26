Prava drama odigrala se juče u centru Prokuplja kada su se dvojica muškaraca brutalno potukla, a potom je jedan od njih potegao pištolj i zapucao. Prema prvim informacijama, incident se dogodio naočigled prolaznika, a policija je brzo reagovala i pokrenula istragu.

Više o ovom događaju, za emisiju "Redakcija", izveštavala je Violeta Milićević - novinar Kurira.

- Dvojica muškaraca koji su juče učestvovali u tuči u centru Prokuplja, u kojoj je potegnuto i oružje, uhapšeni su, potvrđeno je. Reč je o 37-godišnjem i 42-godišnjem muškarcu. Jedan od njih zadobio je teške povrede glave i najpre je zbrinut u prokupačkoj bolnici, nakon čega je prebačen u Univerzitetski klinički centar Niš, gde se njegovo stanje prati - kaže Milićević.

Tuča eskalirala u incident sa oružjem

Kako navodi, do incidenta je došlo juče oko 11 časova u šetališnoj zoni u samom centru Prokuplja, pred očima prolaznika, kada je najpre izbila tuča između dvojice muškaraca. Tokom sukoba, jedan od njih je imao oružje.

- Prema nezvaničnim informacijama, reč je o gasnom pištolju, koji se najčešće koristi na sportskim priredbama i manifestacijama i koji nije opasan kada se koristi za ispaljivanje u vazduh, ali može izazvati ozbiljne povrede ukoliko se koristi iz neposredne blizine. Do tuče je došlo nakon što su se dvojica muškaraca najpre fizički sukobila, a zatim je situacija eskalirala. Jedan od njih je pao na pod, nakon čega ga je drugi udarao pištoljem, a u opštem haosu oružje je opalilo i jedan muškarac je zadobio povredu u predelu glave. Očevici navode da su bili vidno uznemireni jer se incident dogodio usred dana, u šetališnoj zoni, gde, kako kažu, nisu navikli na ovakve scene.

- Ja sam bio tu kad sam išao, legao sam na zemlju kad sam čuo da pucaju. Ne znam tačno šta je bilo, da li puške ili nešto drugo - rekao je sagovornik.

Sagovornik je za Kurir televiziju naveo da su akteri događaja poznati u sredini i da se o okolnostima može uglavnom samo nagađati, uz nadu da povređeni nije teže stradao.

- Mi znamo ko su, šta su, u svakoj maloj sredini ljudi se uglavnom poznaju, pa i ovde se zna ko je bio u pravu i šta se dešavalo, ali to niko od nas zapravo ne zna u potpunosti, već samo pretpostavljamo. Nadam se da ovaj momak nije ozbiljno povređen, znam i njega i osobu za koju se govori da je to učinila. Ja nisam video sam događaj, ali sam bio u blizini i čuo sam šta se dešava, pa verujem da će na kraju sve biti u redu. Dešava se to svuda, u svakoj sredini, živimo u takvom svetu, sve je moguće.

Očevidac navodi da je o događaju najpre čuo od druge osobe, oko desetak minuta ranije, da je došlo do pucnjave, ali da u tom trenutku nije imao jasnu informaciju šta se tačno dogodilo.

Dodaje da je u početku pomislio da je u pitanju šala ili pogrešna informacija, ali da se kasnije ispostavilo da je zaista došlo do ozbiljnog incidenta.

- Ne znam stvarno ništa, nisam bio siguran šta se dešava - kaže on.

Na pitanje da li su građani uopšte zabrinuti za bezbednost, s obzirom na to da se incident dogodio usred bela dana, rekli su da nisu jer je Prokuplje ipak miran grad i računaju da su to samo neki drugari koji su se potukli, ništa ozbiljno.

