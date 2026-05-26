Hronika
KAMION PROBIO ZAŠTITNU OGRADU PA OSTAO POPREČEN NASRED AUTO-PUTA: Udes kod petlje Požarevac, saobraćaj otežan u oba smera (video)
Na auto-putu kod Požarevac dogodila se saobraćajna nezgoda, zbog čega je saobraćaj otežan u oba smera.
Naime, prema snimcima sa lica mesta, kamion je nakon udesa ostao poprečen nasred kolovoza.
Kako se nezvanično navodi, vozilo se kretalo iz pravca Niš, ali je u jednom trenutku probilo zaštitnu ogradu i završilo u traci namenjenoj za suprotan smer.
Zbog nezgode saobraćaj se odvija usporeno, a na toj deonici stvaraju se gužve.
Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povređenima.
Kurir.rs
