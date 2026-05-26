Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Petar U. (20) zbog postojanja osnova sumnje da je zajedno sa drugim osumnjičenima, u postupku koji se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića Baje 12. maja 2026. godine u restoranu "27", učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje krivičnog dela teško ubistvo i učinilaca.

- Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - potvrđeno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

1/7 Vidi galeriju Uviđaj na Senjaku Foto: MUP/VJT BG

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, što je sud i prihvatio pa je Petru U. određen pritvor do 30 dana.

Petru U. se na teret stavljaju krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.