U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Petar U. (20) zbog postojanja osnova sumnje da je zajedno sa drugim osumnjičenima, u postupku koji se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića Baje 12. maja 2026. godine u restoranu "27", učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje krivičnog dela teško ubistvo i učinilaca.

- Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - potvrđeno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. 

Uviđaj na Senjaku Foto: MUP/VJT BG

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, što je sud i prihvatio pa je Petru U. određen pritvor do 30 dana.

Petru U. se na teret stavljaju krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Podsetimo, on je uhapšen u nedelju. Kako je ranije saopšteno iz tužilaštva, u pitanju je konobar u restoranu koji je, kako je utvrđeno u dosadanjem toku istrage, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela, iako je to prvobitno negirao u iskazu koji je dao tokom informativnog razgovora sa policijskim službenicima.

Aleksandar Nešović
