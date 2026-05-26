Epilog dramatične tuče i pucnjave juče u Prokuplju je hapšenje dvojice aktera, A.K. (42) i A.J. (37), a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju. Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje i krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Podsetimo, prava drama odigrala se juče oko 11 sati u centru Prokuplja, nedaleko od pešačke zone, kada su se A. K. i A. J. najpre potukli, a onda je jedan potegao pištolj "plašljivac" na drugog i pogodio ga u glavu. Uznemireni građani pozvali su policiju, koja je brzo došla na mesto događaja gde je zatečen samo jedan od aktera, kome su odmah stavljene lisice. Drugi muškarac uspeo je da pobegne, ali je i on ubrzo pronađen i odveden u policijsku stanicu.

Hapšenje A.K. Foto: Kurir

Kako Kurir saznaje, deblji kraj u ovom incidentu izvukao je A. K. koji je nakon pregleda u prokupačkoj bolnici, transportovan u UKC Niš zbog težine povreda.

- Nakon dijagostike povreda A.K. je iz Prokuplja hitno, u pratnji policije, prebačen na UKC Niš, zbog ozbiljnosti povreda koje je zadobio tokom tuče sa A.J. - kaže naš izvor i dodaje:

- U Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja oko 12 časova primljena su dva lica nakon fizičkog obračuna: A. K. (1984) i A. J. (1989). A. K. je nakon pregleda, laboratorijskih analiza, MSCT dijagnostike i konsultativnih pregleda specijalista ORL i neurologije, kojima su konstatovane teške telesne povrede, nakon ordinirane terapije od strane lekara, transportovan u pratnji ekipe u UKC Niš radi daljeg zbrinjavanja.

Naš izvor kaže da je A.K. nakon oporavka u bolnici biti prebačen u pritvor i saslušan u tužilaštvu.

I drugi akter tuče, A.J. pregledan je u Zdravstvenom centru Prokuplje, ali stepen njegovih povreda nije poznat za sada.

Inače, Kurir je juče došao u posed video-snimka na kom se vidi deo tuče dvojice muškaraca u centru Prokuplja. Na snimku se vidi kako jedan muškarac leži na asfaltu, dok drugi sedi na njemu i sve vreme ga snažno udara pištoljem u glavu. Kako kaže naš izvor, nakon toga, mušarac je ispalio hice iz vatrenog oružja u pravcu ovog drugog muškarca.