Podsećamo, Blačanin D.T. (79) tokom prepodneva popio je, kako se tvrdi sredstvo za čišćenje, a tek u popodnevnim satima osetio je tegobe. Hitno je sanitetom Doma zdravlja Blace prebačen u Opštu bolnicu Prokuplje, gde je dijagnostika u toku.

O najnovijim informacijama o zdravstvenom stanju deke, za emisiju "Redakcija", izveštavala je Billjana Roganović, dopisnica Kurira.

- Deka koji je popio sredstvo za čišćenje sudopere, kako je potvrđeno, sada je dobro i otpušten je na kućno lečenje nakon dijagnostike i pregleda specijaliste ORL-a. Do incidenta je došlo oko 10 časova ujutru, kada je stariji muškarac, koji je dementan, slučajno popio tečnost nepoznate strane proizvodnje - rekla je Roganović.

Billjana Roganović - dopisinica Kurira Foto: Kurir Televizija

Pacijent stabilizovan nakon hitne medicinske intervencije

Nakon pojave tegoba i brzog transporta u zdravstvenu ustanovu, lekari su potvrdili blaže posledice i stanje stabilizovali, uz apel na oprez pri rukovanju opasnim sredstvima u domaćinstvu, nastavila je.

- Tokom dana počeo je da oseća tegobe u vidugušenja, nakon čega su ga članovi porodice najpre odvezli u Dom zdravlja u Glavici, a potom je hitno prebačen u Opštu bolnicu u Prokuplju, gde je urađena kompletna dijagnostika. Lekari su utvrdili blaže oblike trovanja i manje povrede, nakon čega je pacijent stabilizovan i otpušten na kućno lečenje. Iz ove situacije upućen je i apel da se obrati posebna pažnja na to gde se ostavljaju opasne tečnosti i hemikalije, kako bi se sprečili slični slučajevi.

BLAČANIN (79) KOJI SE OTROVAO SREDSTVOM ZA ČIŠĆENJE NA KUĆNOM LEČENJU: Detalji dramatičnog slučaja u Blacu - nadležni uputili veliki apel građanima

