Jedan od najtraženijih begunaca, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer teško je ranjen na današnji dan 2020. godine u Kijevu u Ukrajini. Podsetimo, dok je džogirao ispred luksuzne zgrade u kojoj je živeo sa porodicom, na njega su pucali pripadnici škaljarskog klana. Kobnog dana kamere su snimile kako nekoliko sekundi posle pucnjave iz zgrade istrčava Zvicerova supruga Tamara sa pištoljem u rukama i puca na napadače. Supruga je, toga dana spasila sigurne smrti, uspela da otera napadače i postane "prva dama kavačkog klana".

Posle neuspelog atentata, napadači su pobegli "smartom", koji su kasnije pokušali da zapale. Međutim, vatra je zahvatila i jednog od napadača i oni su brzo uhapšeni. Za pokušaj ubistva Radoja Zvicera, u Ukrajini su optuženi Milan Branković i Petar Jovanović iz Niša, kao i crnogorski državljani Stefan Đukić Mandić i Emil Tuzović. Tokom istrage utvrđeno je da su imali podršku i u policijskim strukturama, a da su organizatori likvidacije izvršioce plaćali u kriptovalutama.

Fotografija koju je vodja kavačkog klana slao saradnicima iz bolnice

Zvicer se posle napada neko vreme oporavljao u bolnici u Kijevu. Saradnicima je samo tri dana posle napada napisao da je "sve dobro i da ne brinu", a potom im preko Skaj aplikacije opisivao i šta se tačno dogodilo, ali i kako je njegova supruga Tamara Zvicer zapucala na napadače.

- Kako se osećaš, brate? Doktori kako te paze? - pitao ga je jedan kavčanin 30. maja 2020.

- Paze me kao da mi je majka tu, eto, svako malo me obilaze, čuvaju, pitaju. Toliko me paze da su dosadni, sve je dobro, brate, sve je dobro, pozdravi sve koga treba, da ne imenujem preko ovog đavola - odgovorio mu je vođa u glasovnoj poruci dok je još bio u bolnici.

Nekoliko dana kasnije, sa rođakom i pripadnikom njegove kriminalne grupe, Radojem Živkovićem, koji je u zatvoru u Turskoj zbog učešće u ubistvu vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića, komentarisao je o tome da su mediji objavili da je izašao iz bolnice i gde bi mogao da ide dalje.

- Svi kažu spreman čovek, svaka mu čast. Ma buraz, nije samo sreća, dobro si ti celu tu situaciju odradio da nisi tako fit burazer i ono, da nisi takav kakav jesi, ne bi bilo tu sreće - piše mu jedan saradnik navodno 14. juna 2020.

- To jeste, odrao bi me kao ništa. Sa metra mi je opalio rafal. Da mi nije pala leva ruka izvadio bi utoku iz torbice i pobio bi ih u onog "smarta". Pa, ono na kameru vidi mi se glava, tu ušao u lokal i hitnu čekao 30 minuta, do bolnice još 40. Izvadio pištolj i evo je doleće žena, sčepala iz ruke i za njima. O, reko, što je ovo? Gde ode? - opisao je Zvicer kako se sve odigralo.

Zvicer mu potom objašnjava kakve je povrede tačno zadobio i da ima problem sa tetivom, a potom mu šalje i slike: "Vidiš, leva podlaktica odakle ide stisak, skroz atrofirala".

O ranjavanju u Kijevu, razgovarao je i sa odbeglim policajcem Ljubom Milovićem.

- Kako si ženu obučio, al’ srce se ne može obučiti, svaka joj čast... Prvi dan su o tebi pričali svi živi kako si odreagovao, a onda više nisi bio tema, od tada se samo o njoj priča, od kad je slika izašla sa oružjem - napisao je Ljubo Milović šefu "kavčana", koji mu potom odgovora da je i sam iznenađen njenom reakcijom.

- Ja ulećem u lokal i srećemo se na vrata, desna ruka u torbicu, ona mi grabi utoku i trči za njima... Reko: "Gde ode, što je ovo?" Evo je vraća se i kaže: "Pobegle p****".

Milović mu potom odgovora: "E, bogami je vuk. Baš sam se iznenadio. Čudo".

Inače, dok se još oporavljao od teških povreda Zvicer je sa rođakom Živkovićem raspravljao o navodima crnogorskih medija koji su pisali u to vreme da je tražio ukrajinsko državljanstvo.

- Sve ovo Vukotić radi, žele da te nema, da bi posle toga rat stao. Znaju da bi posle toga sve stalo - piše mu Živković 18. juna 2020. godine.

Vukotić ubijen u Istanbulu

Podsetimo, tursko tužilaštvo prethodne nedelje podiglo je novu optužnicu za ubistvo Jovana Vukotića 2022. u Istanbulu, kojom je obuhvaćen i Radoje Zvicer kao organizator. U optužnici se navodi da je motiv za ubistvo Vukotića bilo upravo ranjavanje Zvicera u Ukrajini.

Inače, posle oporavka u Kijevu, Zvicer se vratio u Crnu Goru gde je poslednji put i viđen u januaru 2021. Kod njega u gostima tada su boravili Veljko Belivuk i Marko Miljković, koji su po povratku u Srbiju, 4. februara 2021. uhapšeni.