KURIR SAZNAJE! UBISTVO U ZAJEČARU: Posvađao se sa prijateljem, ubo ga bajonetom u nogu, on umro u bolnici!
Kako nezvanično saznajemo, u Zaječaru je uhapšen muškarac meštanin zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo.
- Dvojica prijatelja su sinoć bila u kući jednog od njih u Zaječaru. Obojica su meštani. Počeli su da se prepiru, a zatim i žestoko svađaju. Sve je kulminiralo i jedan od njih dvojice je oštrim predmetom ubo drugog čoveka u nogu - kaže izvor Kurira i dodaje:
- Ubodeni čovek je tada zadobio tešku telesnu povredu. Lekari iz zaječarske bolnice su ga odmah transportovali za Niš. Nažalost, čovek je jutros rano preminuo.
Prema rečima našeg sagovornika, oštar predmet kojim je uboden preminuli je najverovatnije bajonet.
