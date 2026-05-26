Od Slađana Milivojevića (46) iz sela Zvezdan kod Zaječara u neverici se opraštaju članovi porodice i prijatelji. Podsetimo, on je preminuo sinoć na putu za UKC Niš nakon što ga je prijatelj, kako se sumnja, ubo bajonetom u nogu posle svađe.

Zašto mi te uze tako brzo Bog? Počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju ljubavi - napisala je na društvenim mrežama supruga ubijenog Slađana. Ispod njene objave nizali su se izrazi saučešća.

Ubijeni Slađan Milivojević Foto: Privatna arhiva

- Iskreno saučešće, neka počiva u miru, budi jaka - samo su neke od poruka podrške upućenih udovici. Ona je, takođe, u znak žalosti na svom profilu na društvenoj mreži okačila crnu fotografiju.

Inače, sudeću po fotografijama na društvenim mrežama, Slađan i njegova supruga su se izuzetno voleli i imali su skladan brak. Često su objavljivali zajedničke fotogrfije, na kojima su zagrljeni i nasmejani. Inače, ubijeni je radio kao vozač u jednoj privatnoj pekari.

Podsetimo, zločin se dogodio sinoć nakon što se ubijeni, navodno, posvađao sa svojim prijateljem. Tokom svađe, prijatelj je potegao nož, bajonet i njime Slađanu probo glavnu arteriju na nozi.

- Krvarenje je bilo obilno, Hitna pomoć ga je najpre prevezla u zaječarsku bolnicu, ali su lekari odlučuju da ga hitno transportuju u UKC Niš. Nažalost, on je preminuo u sanitetu, na ulazu u Niš. Iskrvario je nasmrt - kaže izvor.

Policija je nakon nemilog događaja uhapsila osumnjičenog muškarca. Kako nezvanično saznajemo, on je prilikom hapšenja rekao "da nije imao nameru da ubije Slađana".

