Nastavak borbe protiv sive ekonomije
UTAJOM POREZA OŠTETIO BUDŽET ZA VIŠE OD 5 MILIONA: Podneta krivična prijava protiv muškarca iz Ivanjice!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Novom Sadu, u saradnji sa Poreskom policijom, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku, u nastavku borbe protiv sive ekonomije, podneli su krivičnu prijavu protiv R. P. (38) iz okoline Ivanjice, zbog postojanja osnova sumnje da je
izvršio krivično delo poreska utaja.
- Osumnjičeni je kao odgovorno lice jednog privrednog društva iz Ivanjice, od 2020. do 2023. godine, izbegavanjem plaćanja poreskih obaveza po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i poreza na dohodak građana, oštetio budžet Republike Srbije za 5.280.252 dinara - navodi se u saopštenju MUP.
