Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Novom Sadu, u saradnji sa Poreskom policijom, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku, u nastavku borbe protiv sive ekonomije, podneli su krivičnu prijavu protiv R. P. (38) iz okoline Ivanjice, zbog postojanja osnova sumnje da je
izvršio krivično delo poreska utaja.

- Osumnjičeni je kao odgovorno lice jednog privrednog društva iz Ivanjice, od 2020. do 2023. godine, izbegavanjem plaćanja poreskih obaveza po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i poreza na dohodak građana, oštetio budžet Republike Srbije za 5.280.252 dinara - navodi se u saopštenju MUP.

Ne propustiteHronikaKINEZ IZ LESKOVCA NA PREVARU ZGRNUO 154 MILIONA DINARA! Robu prodavao preko interneta, pa pao u velikoj akciji policije
policajac i uhapšeni muškarac
HronikaPALA KRIMINALNA GRUPA U AKCIJI BORBE PROTIV KORUPCIJE: Oštetili budžet Srbije za 621 MILION dinara kroz fiktivne fakture, fantomske firme i utaju poreza
UKP hapšenje
HronikaPIROĆANAC NIJE PRIJAVIO PRIHOD VEĆI OD 440 MILIONA DINARA! Podneta krivična prijava protiv poljoprivrednika - pokušao da prevari državu
policvija-forto-mup.jpg
HronikaSRPSKI DRŽAVLJANIN PRVOOSUMNJIČENI U ISTRAZI ZA UTAJU POREZA U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Dvadesetoro osumnjičeno za krivična dela vredna oko 4,8 miliona evra
shutterstock-2181406433.jpg