Slušaj vest

Meštani zaječarskog sela Zvezdan šokirani su besmislenim ubistvom svog komšije Slađana Milivojevića (48) kojem je preksinoć smrtonosne povrede naneo Zaječarac koji je uhapšen.

Kako navode, Slađan je bio vredan čovek koji nije birao posao kako bi izdržavao troje dece. Iako su prve informacije ukazivale na to da su ubijeni i uhapšeni bili prijatelji i da su se družili u kući, meštani Zvezdana imaju drugačije informacije.

Ubijeni Slađan Milivojević Foto: Privatna arhiva

- Slađan je bio jedini hranitelj porodice jer mu je supruga nezaposlena. Po celu noć je razvozio hleb za jednu privatnu pekaru, ustajao ujutro i opet odlazio da traži posao. Kako se priča po selu, tako je i stradao. Prema mojim saznanjima, on uopšte nije dobro poznavao čoveka koji ga je ubio. Kako sam čuo, otišao je kod njega jer je čuo da mu treba radnik. Kako je došlo do svađe ne znam, ali sam načuo da je čovek koji je napao Slađana bio pijan, te da ga je nekim nožem ubo iznad kolena. Eto šta se dešava, kakvih sve budala ima, da čovek mora dobro da razmisli kod koga traži posao - priča Saša Krstić, predsednik mesne zajednice Zvezdan kod Zaječara.

Foto: Facebook

On za pokojnog Slađana ima samo reči hvale.

- Bio je duša od čoveka, samo se trudio da svojoj porodici obezbedi dobar život. Ne mogu da shvatim šta je moglo da navede nekoga da ga ubije - zaključuje Krstić.

MIlivojević Foto: Privatna arhiva

Slađan je usled povrede vitalnog krvnog suda obilno krvario, pa je iz Zaječara upućen na lečenje u niški Univerzitetski klinički centar, ali je usput podlegao posledicama ranjavanja.

Zaječarac koji mu je naneo smrtonosnu povredu je uhapšen, a policija utvrđuje motiv i sve okolnosti ovog događaja.

Kako smo već pisali, osumnjičeni je navodno posle privođenja rekao da nije imao nameru da ubije Milivojevića.

- Njemu je zbog krivičnog dela ubistvo određeno zadržavanje do 48 sati u kom ruku će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru koje vodi istragu - kaže izvor i podseća da je Milivojeviću smrtonosni ubod zadat vojničkim nožem, bajonetom.

UKC Niš Foto: Shutterstock

Iz UKC Niš za Kurir su rekli da je muskarac (1978) primljen noćas u tu zdravstvenu ustanovu bez vitalnih parametara nakon primarnog hirurškog zbrinjavanja ubodne rane natkolenice u Opštoj bolnici Zaječar.