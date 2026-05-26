Ognjen Rašeta (45), optužen za pripadništvo kriminalnoj grupi Radoja Zvicera i Igora Božovića, nakon višemjesečnog bekstva, uhapšen je juče na Aerodromu Golubovci.

Uprkos međunarodnoj poternici koja je za njim raspisana pre nekoliko meseci, prema nezvaničnim informacijama portala Adria, Rašeta je juče nameravao da redovnim letom otputuje iz Crne Gore.

U tome, međutim, nije uspeo jer je, navodno, prilikom pasoške kontrole utvrđeno da je reč o beguncu.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je početkom januara optužnicu protiv Rašete i još 12 osumnjičenih članova kriminalne grupe odbeglog Zvicera i Božovića, koje tereti za stvaranje kriminalne organizacije, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, zloupotrebu službenog položaja, falsifikovanje isprave, prevaru i pranje novca.

Optužnicom, koju je Viši sud u Podgorici potvrdio krajem marta, obuhvaćeni su i suspendovani šef danilovgradske policije Marko Drobnjak, Nikola Vujotić, izvršitelj Vladimir Vujotić, kontrolor opsluživanja vazduhoplova u Aerodromima Crne Gore Goran Čulić, vlasnik firme “Pro Imel” Ivan Popović, Stefan Ilić, Mato Knežević, Žarko Vukadinović, Vojin Vučinić…

Oni su, sumnjaju u SDT-u, u 2019. godine postali članovi kriminalne organizacije Zvicera i Božovića.

- Pripadnici grupe su postali i optuženi M.V., R.Ž., A.P., A.Lj., D.K., M.K., S.K., B.R., J.T., N.M., J.M., A.V., S.S. i B.M. i druga nepoznata lica, sa ciljem da se bavi vršenjem krivičnih dela ubistvo, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, na teritoriji Crne Gore i drugih država Evrope, radi sticanja nezakonite dobiti i moći - naveli su ranije iz tužilaštva.