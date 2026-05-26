Osumnjičeni D.K. (34) kom je 24. maja dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio zadržavanje zbog sumnje da je tri dana ranije oko 4.15 sati u Čumićevom sokačetu zapalio lokal, danas je na saslušanju izneo odbranu.

Posle saslušanja, kako je saopšteno iz tužilaštva, podne je predlog sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu da odredi pritvor D. K., imajući u vidu da je osumnjičeni strani državljanin bez prijavljenog prebivališta u boravišta na teritoriji Republike Srbije, kao i okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi ometao krivični postupak uticajem na svedoke.

01:35 Snimak paljenja lokala u Ćumičevom sokačetu Izvor: Privatna arhiva

- Dana 24.05.2026. godine dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje prema D.K. u trajanju od 48 sati, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti i krivično delo ugrožavanje sigurnosti, na taj način što je dana 21.05.2026. godine oko 04.15 časova, u Beogradu, u ul. Čumićevoj prišao ulaznim vratima ugostiteljskog objekta „Dot coffee bar“ i zapaljivom tečnošću izazvao požar i time zapalio inventar lokala - saopšteno je iz tužilaštva.