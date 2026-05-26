Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, uhapsili su S. Z. (38) iz Zaječara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

- On se sumnjiči da je sinoć, u Zaječaru, nakon kraće verbalne rasprave nožem zadao više ubodnih rana muškarcu (48) iz okoline Zaječara. Povređeni muškarac je prevezen u Klinički centar u Nišu gde je od posledica povreda preminuo - saopšteno je iz policije. 

Osumnjičenom je, po nalogu višeg javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Podsetimo, ubijeni muškarac je Slađan Milivojević, a sumnja da su mu smrtonosni ubodi naneti bajonetom. Kako smo već pisali, on je imao ubode po butini.

- Probodena mu je glavna arterija na nozi i iskrvario je nasmrt - rekao je izvor Kurira.

