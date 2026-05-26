Šarićev branilac Danilo Šarić zatražio je izuzeće sudije.

- Ako sudite po ZKP, sada sve staje i ja pričam, zatražio sam izuzeće - rekao je advokat Šarić, a sudija mu je izrekla opomenu zbog reči "sad ja pričam".

Sudija je dodala da branilac ne može da kimentariše odluku sudskog veća o održavanju reda na glavnom pretresu.

Zbog opomene advokatu svi branioci, osim jednog, ustali su i napustili sudnicu, a članovi porodica okrivljenih, koji su sedeli u delu za publiku, aplaudirali su njihovoj odluci.

- Tražim izuzeće celog sudskog veća. Parcijalno ste citirali jučerašnji zapisnik. Niste citirali da je Darko Šarić više puta rekao da poštuje instituciju i poštuje sud. Uskraćeno nam je pravo na odbranu - rekao je advokat Marko Janković, a potom je napustio sudnicu.

Advokat Stefan Jolović je, nakon što ga je sudija upitala zašto se javlja za reč, kada je ona već konstatovala da on napušta sudnicu rekao da se nije izjasnio, a potom je dodao da sudija "vređa dostojanstvo branilaca".

- Obraćate se braniocima kao učiteljica. Nismo diletanti, niste ni Vi, mi znamo kako treba da se obraćamo sudu i kako sud treba da se obraća nama - rekao je advokat Jolović, a potom je i on izašao iz sudnice.

Branilac Milan Jović, koji je jedini koji nije napustio sudnicu zatražio je da se glavni pretres prekine jer nisu ispunjeni procesni uslovi, odnosno okrivljenima nije obezbeđena odbrana i pridružio se zahtevu za izuzeće kompletnog sudskog veća "zbog izrečenih reči".

Advokati kažnjeni

Sudsko veće odbilo je predlog za sopstveno izuzeće.

- Zahtevi za izuzeće usmereni su na odugovlačenje postupka i u pitanju je zloupotreba procesnog prava. Zahtevi za izuzeće su podneti zbog načina na koji veće rukovodi postupkom i pokušava da održi red u sudnici. Branioci su bez dozvole suda napustili sudnicu i zato ih sud kažnjava sa po 150.000 dinara, na koju odluku je dozvoljena žalba - rekla je sudija.

Obrazlažući svoju odluku, ona je rekla da su brnaioci bez odobrenja izašli iz sudnice, što je bila njihova reakcija na način na koji predsednik sudskog veća rukovodi postupkom i pokušava da održi red i dodala da to "nije razlog za izuzeće".