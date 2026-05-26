NOVI HAOS NA SUĐENJU ZA UBISTVO ŠKALJARACA: Sudija izbacila Darka Šarića, svi advokati napustili sudnicu, pa kažnjeni sa po 150.000 dinara!
Suđenje pripadnicima kriminalne grupe kojoj se sudi za ubistvo "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na Krfu, danas je prekinuto pošto su svi branioci okrivljenih napustili sudnicu!
Podsetimo, suđenje je i juče proteklo u napetoj atmosferi u najvećoj sudnici Specijalnog suda u Beogradu, pošto je sudija advokatima i okrivljenima oduzimala reč i zabranjivala im da čitaju Skaj poruke koje je prethodno izvela kao dokaz, a haos u sudnici nastavljen je i danas pošto je sudija Slađana Marković na samom početku saopštila da je donela odluku da Darko Šarić bude udaljen iz sudnice.
- Okrivljeni Darko Šarič je na jučerašnjem glavnom pretresu rekao: "Ne poštujete zakone ove zemlje, ja ne mogu da poštujem Vas, ne mogu da poštujem tužioca kad on ne poštuje zakon, Vi ne poštujete zakon" i tim rečima vređao je dostojanstvo suda i narušavao red. Kako je okrivljeni Darko Šarić već dobijao opomene i novčano je kažnjavan, sud je doneo rešenje da Darko Šarić bude udaljen iz sudnice tokom izvođenja dokaza sa "Skaj" aplikacije. Vratićete se kad bude završeno izvođenje dokaza sa "Skaja" - rekla je predsedavajuća sudija, što je izazvalo burne reakcije u sudnici.
Odmah je reagovao jedan od Šarićevih branilaca, Danilo Šarić koji je zatražio izuzeće sudije.
- Ako sudite po ZKP, sada sve staje i ja pričam, zatražio sam izuzeće - rekao je advokat Šarić, a sudija mu je izrekla opomenu zbog reči "sad ja pričam".
Obraćajući se advokatu navela je i da "branilac ne može da komentariše odluku sudskog veća o održavanju reda na glavnom pretresu".
Zbog opomene advokatu skoro svi branioci, ustali su i napustili sudnicu, a članovi porodica okrivljenih, koji su sedeli u delu za publiku, aplaudirali su njihovoj odluci.
- Tražim izuzeće celog sudskog veća. Parcijalno ste citirali jučerašnji zapisnik. Niste citirali da je Darko Šarić više puta rekao da poštuje instituciju i poštuje sud. Uskraćeno nam je pravo na odbranu - rekao je advokat Marko Janković, a potom je napustio sudnicu.
Advokat Stefan Jolović je, nakon što ga je sudija upitala zašto se javlja za reč, kada je ona već konstatovala da on napušta sudnicu rekao da se nije izjasnio, a potom je dodao da sudija "vređa dostojanstvo branilaca".
- Obraćate se braniocima kao učiteljica. Nismo diletanti, niste ni Vi, mi znamo kako treba da se obraćamo sudu i kako sud treba da se obraća nama - rekao je advokat Jolović, a potom je i on izašao iz sudnice.
Branilac Milan Jović, koji je jedini koji nije napustio sudnicu zatražio je da se glavni pretres prekine jer nisu ispunjeni procesni uslovi, odnosno okrivljenima nije obezbeđena odbrana i pridružio se zahtevu za izuzeće kompletnog sudskog veća "zbog izrečenih reči".
Advokat Dejan Lazarević rekao je da napušta sudnicu ne zato što je kukavica, već zato što branioci traže izuzeće, a sudija to ne dozvoljava.
- Da ne kažem da nas dresirate, neću to da dozvolim - rekao je Lazarević.
Sudsko veće odbilo je sve predloge za sopstveno izuzeće i kaznilo advokate.
- Zahtevi za izuzeće usmereni su na odugovlačenje postupka i u pitanju je zloupotreba procesnog prava. Zahtevi za izuzeće su podneti zbog načina na koji veće rukovodi postupkom i pokušava da održi red u sudnici. Branioci su bez dozvole suda napustili sudnicu i zato ih sud kažnjava sa po 150.000 dinara, na koju odluku je dozvoljena žalba - rekla je sudija.
Obrazlažući svoju odluku, ona je rekla da su branioci bez odobrenja izašli iz sudnice, što je bila njihova reakcija na način na koji predsednik sudskog veća rukovodi postupkom i pokušava da održi red i dodala da to "nije razlog za izuzeće".
Kako je Kurir pisao, i jučerašnje suđenje za ubistva škaljaraca u Grčkoj, proteklo je prilično napeto, pošto je sudija Slađana Marković u više navrata oduzimala reč advokatima i optuženima, optuženi Dušan Jovanović zatražio je njeno izuzeće a Darko Šarić za govornicom poručio da je izgleda "preostalo još samo da se neko od branilaca spali" da bi ostvarili svoja prava.
Šarić je inače već jednom bio kažnjen jer je tražio da se na suđenju ne izvodi javno izvod iz matične knjige rođenih za njegovo maloletno dete.
- Ja ne želim da ulazim u diskusiju sa vama. Moja prva primedba je kako vodite postupak i uopšte ne čitate poruke, a onda ih tužilac pročita i tvrdi da sam ja iza nekog pina jer "šetam sam", a svi ovde znaju da ja u već 12 godina šetam sam - rekao je Šarić juče za sudskom govornicom, insistirajući da se sve poruke sa nadimka koje tužilaštvo vezuje za njega pročitaju u sudnici.
- Tražim da se pročitaju sve poruke, jer isti pin kaže i da je u "parku preko puta". Jedino advokat neki da se spali ovde pa da vi konačno prihvatite da ove tabele koje izvodite nisu original. Spočitavate nam da vas ne poštujemo, ja poštujem insitituciju, ako ako vi ne poštujete zakon države, ja ne mogu da poštujem vas. Ja poštujem instituciju a vi treba da poštujete zakon. To što vičete na nas, samo nas čini jačim, ne očekujte da sedimo kao jaganjci dok nam delite doživotne kazne - rekao je Šarić, ali ga je sudija tada prekinula pitanjem "jeste li završili".
Šarić: Nisam, čujete da pričam.
Sudija: Oduzimam vam reč, vratite se na mesto.
Šarić: Vraćam se, ali nastavićemo.
Inače, nastavak suđenja zakazan je za petak.
