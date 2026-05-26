Suđenje optuženima za ubistva "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na ostrvu Krf, tokom kog je juče i danas u Specijalnom sudu u Beogradu bilo burno zbog toga što sudija koja vodi postupak nije dozvolila da se javno čitaju poruke sa Skaj aplikacije koje su prethodno izvedene kao dokaz, trebalo bi da se nastavi u petak. Podsetimo, svi advokati danas su napustili sudnicu, zbog čega su kažnjeni sa po 150.000 dinara pošto je sudija prethodno saopštila da Darko Šarić bude udaljen iz sudnice dok se ove poruke budu izvodile kao dokaz.

Inače, Šarić je prema optužnici označen kao jedan od organizatora kriminalne grupe sa Veljkom Belivukom i Radojem Zvicerom, protiv kog se postupak vodi u Grčkoj. U vreme izvršenja krivičnog dela, on je bio u pritvoru u drugom predmetu, ali tužilaštvo tvrdi da je posedovao telefon sa Skaj aplikacijom i da je učestvovao u dogovorima oko izvršenja krivičnog dela, o čemu je bio obaveštavan preko Skaj aplikacije.

U porukama koje su prikazivane u sudnici, a čije čitanje sudija nije dozvolila, prema dokumentima tužilaštva, u periodu od kraja novembra 2019. pa sve do 21. januara naredne godine kada su Dedović i Stamatović ubijeni u restoranu u kom su ručali sa suprugama i decom, optuženi su razmenjivali prepiske o tome kako pokušavaju da lociraju "škaljarce". Podsetimo, kobnog dana, u januaru 2020. navodno ih je slučajno iz automobila primetio optuženi Veljko Belivuk, kako ulaze u restoran.

Igor Dedović i Stevan Stamatović likvidirani u restoranu u Atini

Iz presretnutih poruka, krajem novembra pripadnici kriminalnog klana, na čijem je čelu bio odbegli Radoje Zvicer, protiv kog se postupak vodi u Grčkoj, lično je organizovao da se u tu državu pošalju ljudi koji će obilaziti restorane, tržne centre i teretane kako bi pronašli "škaljarce".

- Oćemo da šaljemo momke po gradovima, da obiđu sve plaže? Da im uplatimo tamo u Grčkoj da obiđu sve to, ako znamo da su tamo. Svi da odredimo svaki dan se može po 5 plaža najmanje obići, znam da nije lako, ali moramo tako, ne znam kako drugačije. Samo da se fokusiramo da vidimo gde može biciklo voziti. I gde može ona teretana da bude - napisao je, navodno, u jednoj poruci rođak Radoja Zvicera, Radoje Živković pošto je kriminalna grupa preko najveće krtice u ratu klanova, Ratka Živkovića koji je bio u kontaktu sa Alanom Kožarom, od Kožara dobio fotografije da trenira u teretani i da svako jutro vozi bicikl.

Zvicer: Ja sam sinoć gledao teretane i ima ih nekoliko sa onim pločicama, inače Grci mnogo pločice stavljaju u teretane.

Radoje Živković: Odmah treba organizovati sve, da ne pobegnu opet. Lisac je sa njima sigurno tamo.

Milan Vujotić: Lisac i Stevo su svaki dan zajedno.Ovo je sjajno, e da dočekaju i oni novu godinu sa crvima, majku im.

Zvicer, Belivuk i Ratko Živković

Nekoliko dana kasnije 2. decembra, kako tvrdi tužilaštvo, Radoje Živković je poslao poruku:

- Jutro braćo junaci, ajde da nađemo ove nevernike i pokosimo.

Milan Vujotić: Moramo guslarice puštati da se sokolimo.

Prema navodima tužilaštva, danima je trajala potraga, a pripadnici kriminalne grupe koji su pripremali ubistvo su iznajmljivali stanove, apartmane, automobile i motore.

Nekoliko dana, prema porukama sa Skaja "morali su da se pritaje", jer je Crvena zvezda igrala utakmicu, pa je bilo "puno navijača i naših policajaca", koji su mogli da prepoznajju nekoga.

Tužilac Saša Ivanić, juče je posle izvođenja ovih dokaza izjavio da je poruka u kojoj okrivljeni Stefan Andrejić piše 15. decembra da je "sinoć čekao do kasno neke momke da dođu da ih smesti u stan, kad ono Velja", dokaz da je u to vreme u Atini boravio i Veljko Beliuvk.

Belivuk je, kako je Kurir pisao, na ove reči reagovao burno tvrdeći za sudskom govornicom da on nije nikakva "Velja, već Veljko Belivuk, a da prelazak državne granice nije krivično delo".

Prema porukama, koje su prikazivane, što je takođe izazvalo reakcije branilaca, ali i drugih okrivljenih, jer sudija nije dozvolila da ih advokati čitaju i detaljno analiziraju, pred doček Nove godine, okrivljeni su saznali da porodica Igora Dedovića dolazi u Atinu.

- Najvće zlice koje imamo da šaljemo u Atinu - napisao je navodno Radoje Zvicer 25. decembra 2019, a potom na grupu poslao i poruku:

- E da nam da bog sreće da dadođe i njihov red. Sve raspoložive snage šaljemo u Atinu, sanjao sam dobar sam.

Na dan kada su saznali da porodice stižu i odlučili da ih prate, vođa kavačkog klana poručio je da im "trebaju ljudi da odmah deru, bilo kada i bilo gde" i dao konkretne instrukcije šta treba da se obilazi u Atini.

Igor Dedović i Stevan Stamatović

- Ako je Lisac (Igor Dedović, prim. aut.) u Grčku postavljamo se u te dobre ulice, šetališta i ostalo gde može sa malom i velikom decom. Nego ja sve mislim da može skijati negde, bio je on na Jahorinu i odlično mu je bilo - napisao je 29. decembra.

Na čet grupi na Skaju, potom su razmenili fotografije ćerki Igora Dedovića, koje su objavljivale na društvenim mrežama.

Okrivljeni Milan Knežević, kako tvrdi tužilaštvo, konstatovao je da se Dedovićeva žena "Anita slabo kretala i kada je u Tursku sa decom išla", na šta mu Zvicer prema istim navodima odgovara da je išla "često u radnje i tržne centre".

- Te jače butike gledati. Ručak, večera će biti napolje - daje im, kako navodi tužilalaštvo instrukcije Radoje Zvicer, koji sudeći prema porukama u to vreme nije bio u Atini.

Stefan Andrejić: Nema ništa, išli smo po tržnim centrima par dana, da naletimo na familiju, ali ništa.

Inače, iz poruka proizilazi da su angažovali "Turkinje da ih čekaju " po tržnim centrima i da su im dali fotografije ženskih članova porodice Igora Dedovića, kako bi ih prepoznali.

Zvicer: Turkinje su dobre. Jednu bi stavio ispred LV (Luj Viton, prim. aut.), samo da mesari budu blizu negde.

Zvicer: Biće oko 20 ljudi moramo ih naći. Ako pada kiša, tržni centri. Mora negde, ide i sa ku..ama pa će i sa decom.

Radoje Živković: I Stivu (Stevanu Stamatoviću) sutra familija putuje negde gde su neke plaže.

Zvicer: Okle to?

Živković: Izbacili na snep. Ima i mala od lisca snap.

Prema presretnutim porukama, za koje tužilac tvrdi da se odnose na ubistvo Dedovića i Stamatovića, Belivuk je u međuvremenu, 17. decembra 2019. napustio Grčku, ali je ponovo u ovu državu ušao 10. januara 2020.