Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je iz Instituta za sudsku medicinu "Milovan Milovanović" dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja 2026. godine u jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija.

Podsetimo, reč je o Aleksandru Nešoviću za koga se veruje da je ubijen u restoranu "27" na Dedinju. Da je reč o njegovom telu pretpostavljalo se od početka jer je supruga navela kako je bio obučen u trenutku nestanka, pa je preliminarna identifikacija obavljena prema donjem vešu poznatog brenda koji je imao na sebi.