Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je iz Instituta za sudsku medicinu "Milovan Milovanović" dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja 2026. godine u jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija.

DNK analizom utvrđeno je da se radi o A.N. čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine.

Telo Aleksandra Nešovića nađeno u buretu kod Inđije

Zbog krivičnog dela Teško ubistvo izvršenog na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu "27" i drugih krivičnih dela u vezi sa istim, Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 lica.

Pronađeno telo za koje se sumnja da pripada Aleksandru Nešoviću

Podsetimo, reč je o Aleksandru Nešoviću za koga se veruje da je ubijen u restoranu "27" na Dedinju. Da je reč o njegovom telu pretpostavljalo se od početka jer je supruga navela kako je bio obučen u trenutku nestanka, pa je preliminarna identifikacija obavljena prema donjem vešu poznatog brenda koji je imao na sebi.

