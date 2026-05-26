U zgradi Pravnog fakulteta u Beogradu danas je izbio požar, prema nezvaničnim informacijama.

Svi koji su se u trenutku izbijanja plamena nalazili u objektu hitno su evakuisani iz zgrade.

Prema prvim informacijama, na lice mesta su ekspresno stigle vatrogasne ekipe koje su odmah započele akciju gašenja plamena.

Zahvaljujući njihovim naporima, požar je stavljen pod kontrolu.

Prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa, požar je izbio u liftu i nema povređenih.