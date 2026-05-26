POZNATO KAD I GDE ĆE BITI SAHRANJEN ALEKSANDAR NEŠOVIĆ: Ispraćaj ubijenog Baje zakazan za petak
Nakon što je potvrđeno da telo pronađeno u buretu nedaleko od Inđije pripada Aleksandru Nešoviću Baji, objavljen je i datum kada će se održati njegova sahrana.
Naime, Aleksandar Nešović biće sahranjen na Bežanijskom groblju u petak 29. maja u 14:15 časova.
Danas je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu iz Instituta za sudsku medicinu "Milovan Milovanović" dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja 2026. godine u jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija.
DNK analizom utvrđeno je da se radi o Aleksandru Nešoviću čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine.
Podsećamo, Nešović je ubijen 12. maja u kasnim večernjim satima, u restoranu "27" na beogradskom Senjaku.
Tokom istrage uhapšeno je 11 lica dok Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu.
U četvrtak 21. maja, policija je u prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije u Inđiji, pronašla telo u buretu za koje se sumnjalo da je Aleksandar Nešović, što su današnji DNK rezultati i potvrdili.