Slušaj vest

Nakon što je potvrđeno da telo pronađeno u buretu nedaleko od Inđije pripada Aleksandru Nešoviću Baji, objavljen je i datum kada će se održati njegova sahrana.

Naime, Aleksandar Nešović biće sahranjen na Bežanijskom groblju u petak 29. maja u 14:15 časova.

Danas je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu iz Instituta za sudsku medicinu "Milovan Milovanović" dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja 2026. godine u jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija.

DNK analizom utvrđeno je da se radi o Aleksandru Nešoviću čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine.

Podsećamo, Nešović je ubijen 12. maja u kasnim večernjim satima, u restoranu "27" na beogradskom Senjaku.

Tokom istrage uhapšeno je 11 lica dok Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu.