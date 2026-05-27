Optužnicom, koja je podignuta nakon komplikovane i u više navrata dopunjavane istrage, Dragijević i Janković se terete za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu. Više javno tužilaštvo je u optužnom aktu predložilo da sud obojici okrivljenih izrekne najstrožu kaznu predviđenu zakonom - kaznu doživotnog zatvora. Ipak, ovaj slučaj nije jedina misterija, tu su nestanci Barbare Vitez, Biljane Đorić, Đorđa Andrejića i Eleonore Arežine za kojima potrage i dalje zvanično traju.

Da li postoji savršen zločin i da li svi prikupljeni dokazi do sada mogu da donesu presudu, za emisiju "Redakcija", govorila je Isidora Milosavljević, generalni sekretar DBA centra.

- Ako govorimo o tome da savršen zločin ne postoji, sa razvojem medicine i forenzike kao zasebne nauke postalo je jasno da je praktično nemoguće počiniti zločin bez ikakvih tragova. Ipak, postoje okolnosti koje mogu dovesti do toga da tragovi ne budu otkriveni, kao i greške u postupku koje mogu uticati na nepravilno izuzimanje ili veštačenje dokaza - rekla je Milosavljević.

Isidora Milosavljević, generalni sekretar DBA centra Foto: Kurir Televizija

Istina o nestanku Danke Ilić i dalje čeka sudski epilog

Dodala je da kada je reč o slučaju Danke Ilić, nedostatak bioloških tragova predstavlja jednu od najvećih otežavajućih okolnosti u rasvetljavanju celog slučaja.

- Najvažnije je da se utvrdi istina - šta se zaista dogodilo onog dana kada je mala Danka nestala. Upravo je to pitanje koje od trenutka njenog nestanka progoni celu Srbiju. Tokom istrage u javnosti se pojavilo mnogo informacija i tvrdnji koje su ostavile snažan utisak, ali ostaje da se vidi šta će od svega toga biti potvrđeno na sudu. Ishod će zavisiti od načina na koji će dokazi biti predstavljeni, kao i od strategije odbrane. Osumnjičeni jesu optuženi, ali da li će biti i osuđeni, odlučiće sudski postupak. Ono čemu se svi nadaju jeste da će istina, kakva god bila, konačno biti otkrivena.

Govoreći o nestancima bez traga, ističe da je i to gotovo nemoguće, osim u slučajevima kada osoba sama želi da nestane i namerno ostavi utisak da joj se izgubio svaki trag. Međutim, kada je reč o deci, takvi nestanci nisu planirani i zato je praktično nemoguće da dete nestane bez ikakvog traga.

- Jedini izuzetak mogla bi biti Biljana, jer okolnosti njenog nestanka i dalje nisu poznate. Ostaje nejasno da li je sama odlučila da prekine kontakt sa porodicom ili je u pitanju nešto drugo. U Srbiji se nestanci dece uglavnom rešavaju veoma brzo, najčešće u roku od 48 sati. Međutim, kako vreme prolazi, raste broj faktora koji otežavaju istragu. Među njima su i lažne dojave građana, koje često nastaju iz potrebe za pažnjom ili popularnošću.

- Zbog toga je važno da društvo ozbiljno pristupi ovakvim slučajevima i da se fokusira isključivo na činjenice, bez širenja neproverenih informacija i teorija zavere koje mogu dodatno da otežaju rad policije i institucija. Kao primer navela bih slučaj nestanka pevačice Jelene, kada je policija dobila više od 200 prijava građana koji su tvrdili da nešto znaju ili da su nešto videli, što je značajno otežalo istragu. Poruka je jasna - ne treba širiti neproverene informacije, već pomoći institucijama da dođu do istine. Ostaje nada da će sve nerešene sudbine nestale dece jednog dana dobiti odgovore i da će porodice konačno saznati istinu - za emisiju "Redakcija", zaključila je Milosavljević.

