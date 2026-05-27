U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalozima Viših javnih tužilaštava u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu - Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije su dana jutros uhapsili ukupno 26 osoba, saznaje Kurir.

Naime, prema našim saznanjima, hapšenje je usledilo zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili veći broj krivičnih dela pranje novca, poreska prevara u vezi sa PDV, zloupotreba položaja, zloupotreba službenog položaja, prevara u obavljanju privredne delatnosti, pronevera u obavljanju privredne delatnosti, prikrivanje i falsifikovanje isprave.

Osumnjičeni su izvršenjem navedenih krivičnih dela pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 197 miliona dinara i pričinili štetu budžetu Republike Srbije i pravnim licima u ukupnom iznosu od 200 miliona dinara.

Svi uhapšeni će uz krivične prijave biti sprovedena postupajućim tužiocima radi saslušanja. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije.