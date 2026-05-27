Stravična saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros u beogradskom naselju Veliki Mokri Lug (opština Zvezdara), na uglu ulica Cvetanova ćuprija i Miomira Denića. U naletu putničkog automobila teško je povređena žena pešak, kojoj je od siline udara otkinuta noga ispod kolena. Kako je potvrđeno za Kurir, povređena žena je hitno prevezena na VMA, gde joj je amputirana potkolenica.

Do udesa je navodno došlo kada se ženi koja je upravljala vozilom zaglavila papučica gasa. Ona je najpre udarila u dva automobila parkirana na trotoaru, a potom i u nesrećnu ženu koja se u tom trenutku kretala tuda. Očevici tvrde da je prizor bio jeziv, da je povređena žena u bolovima jaukala dok je kolovoz bio prekriven krvlju, a dodatnu sumnju izaziva podatak da je žena koja je upravljala vozilom navodno bila u papučama.

U ulici Cvetanova ćuprija, kao i u okolnim, postoji kontstantan problem sa nedostatkom parking mesta, uprkos galopirajućoj izgradnji višespratnica sa stanovima, zbog čega su trotoari blokirani parkiranim automobilima, a pešaci svakodnevno rizikuju život kretanjem po kolovozu.

Policija je obavila uviđaj, a dalja istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće.