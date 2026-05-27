U toku je velika akcija crnogorske policije na Grahovu, koja pretražuje to područje zbog sumnje da se tamo skriva odbegli policajac Ljubo Milović, koji je kako se sumnja, saradnik vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, saznaje portal Analitika.

Akcija je, prema nezvaničnim informacija, počela rano jutros.

Policija za Milovićem traga od jula 2022. godine zbog sumnje da je deo kriminalne grupe, Radoja Zvicera.

Milović je, u međuvremenu, optužen i za formiranje kriminalne organizacije koja je, navodno, švercovala drogu, prala novac.

Policija je i ranije sprovodila akcije na Grahovu u okviru potrage za tim suspendovanim policajcem.

Nijedna do sada nije dala rezultate.

Milović i Zvicer

Podsetimo, crnogorska policija i početkom maja pretresala je kuću koja je u njegovom vlasništvu, kao i jedan ugostiteljski objekat na Grahovu.

Inače, poternicu za Milovićem raspisala je i Srbija, pošto se protiv njega vodi postupak za pranje novca.

Posebnu pažnju svojevremeno je privukla fotografija na kojoj su zagrljeni odbegli Milović, Radoje Zvcier, Veljko Belivuk, Marko Miljković. Slika je navodno nastala neposredno pre hapšenja Belivuka i Miljkovića u Srbiji 4. februara 2021., u vreme kada su bili u poseti Radoju Zviceru.