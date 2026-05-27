Slušaj vest

U toku je velika akcija crnogorske policije na Grahovu, koja pretražuje to područje zbog sumnje da se tamo skriva odbegli policajac Ljubo Milović, koji je kako se sumnja, saradnik vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, saznaje portal Analitika.

Akcija je, prema nezvaničnim informacija, počela rano jutros.

Policija za Milovićem traga od jula 2022. godine zbog sumnje da je deo kriminalne grupe, Radoja Zvicera.

Milović je, u međuvremenu, optužen i za formiranje kriminalne organizacije koja je, navodno, švercovala drogu, prala novac.

Policija je i ranije sprovodila akcije na Grahovu u okviru potrage za tim suspendovanim policajcem.

Nijedna do sada nije dala rezultate.

6579879.jpg
Milović i Zvicer Foto: Profimedia/AFP/Savo Prelević, Privatna Arhiva, Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Podsetimo, crnogorska policija i početkom maja pretresala je kuću koja je u njegovom vlasništvu, kao i jedan ugostiteljski objekat na Grahovu. 

Inače, poternicu za Milovićem raspisala je i Srbija, pošto se protiv njega vodi postupak za pranje novca. 

Posebnu pažnju svojevremeno je privukla fotografija na kojoj su zagrljeni odbegli Milović, Radoje Zvcier, Veljko Belivuk, Marko Miljković. Slika je navodno nastala neposredno pre hapšenja Belivuka i Miljkovića u Srbiji 4. februara 2021., u vreme kada su bili u poseti Radoju Zviceru.

Kurir.rs/Adria.tv

Ne propustiteHronikaPOLICIJA PRETRESALA KUĆU ZVICEROVOG PRLJAVOG POLICAJCA: "Zli poručnik" godinama u bekstvu, specijalci upali u njegovu kuću u Nikšiću i kafanu na Grahovu!
6579879.jpg
Hronika"IMAM SPISAK CRNOGORSKIH POLICAJACA KOJE PLAĆA MAFIJA": Ovo je 2016. tvrdio Jovan Vukotić - danas je vođa "škaljaraca" mrtav, a policijski vrh pod istragama
Petar Lazović Ljubo Milović Jovan Vukotić
Hronika"KAKO SI ŽENU OBUČIO, ALI SRCE SE NE MOŽE OBUČITI"! Zvicerovi saradnici ovako govorili o Tamari posle neuspelog atentata! ŠOK PREPISKA
tamara.jpg
Hronika"GLAVA LETI I ZA MANJE, NEĆEMO DATI DA NAM DECI KRADU HLEB" Policijski kartel iz Crne Gore dogovarao kako da se dočepa kokaina! PLANIRALI DA NAPADNU VOZ
Ljubo Milović