U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalozima posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije viših javnih tužilaštava u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu, uhapsili su 26 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela pranje novca, poreska utaja, poreska prevara u vezi sa PDV, zloupotreba položaja odgovornog lica, zloupotreba službenog položaja, prevara u obavljanju privredne delatnosti, pronevera u obavljanju privredne delatnosti, prikrivanje i falsifikovanje isprave.