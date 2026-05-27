UDAR NA FINANSIJSKU MAFIJU! Pogledajte kako su PALI osumnjičeni koji su ojadili državu za 200 MILIONA – policija ih "počistila" od Niša do Novog Sada! (VIDEO)
U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalozima posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije viših javnih tužilaštava u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu, uhapsili su 26 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela pranje novca, poreska utaja, poreska prevara u vezi sa PDV, zloupotreba položaja odgovornog lica, zloupotreba službenog položaja, prevara u obavljanju privredne delatnosti, pronevera u obavljanju privredne delatnosti, prikrivanje i falsifikovanje isprave.
Sumnja se da su oni izvršenjem ovih krivičnih dela pribavili protivpravnu imovinsku korist od 196.948.238 dinara i oštetili budžet Republike Srbije i pravna lica za 203.158.238 dinara.
Osumnjičeni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnim tužilaštvima.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Srbije.
