Slušaj vest

Slađan Milivojević (48) iz sela Zvezdan kod Zaječara preminuo je na putu za bolnicu nakon što mu je, kako se sumnja, S.Z. (38) nakon svađe bajonetom probo arteriju na butini i tako mu naneo smrtonosnu povredu. Slađanova supruga oglasila se na društvenim mrežama i sa prijateljima podelila žalost.

Naime, ona je objavila umrlicu sa vremenom i mestom sahrane.

Slađan Milivojević Foto: Printscreen Facebook

Slađan Milivojević zvani Žuća biće ispraćen na večni počinak 28. maja u krugu porodice, rodbine, prijatelja i komšija, a za sobom je ostavio dve ćerke i sina.

Podsetimo, on je preminuo na putu za UKC Niš nakon što ga je muškarac, kako se sumnja, ubo bajonetom u nogu posle svađe.

- Zašto mi te uze tako brzo Bog? Počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju ljubavi - napisala je na društvenim mrežama supruga ubijenog Slađana. Ispod njene objave nizali su se izrazi saučešća.

- Iskreno saučešće, neka počiva u miru, budi jaka - samo su neke od poruka podrške upućenih udovici. Ona je, takođe, u znak žalosti na svom profilu na društvenoj mreži okačila crnu fotografiju.

Sudeći po fotografijama na društvenim mrežama, Slađan i njegova supruga su se izuzetno voleli i imali su skladan brak. Često su objavljivali zajedničke fotogrfije, na kojima su zagrljeni i nasmejani.

Inače, ubijeni je radio kao vozač u jednoj privatnoj pekari.

1/5 Vidi galeriju Slađan Milivojević Foto: Facebook

Policija je, podsetimo, nakon nemilog događaja uhapsila osumnjičenog muškarca, S.Z. iz Zaječara. Kako nezvanično saznajemo, on je prilikom hapšenja rekao "da nije imao nameru da ubije Slađana".

Motiv svirepog ubistva

Kako su ispričali meštani sela Zvzedan, Slađan je bio vredan čovek koji nije birao posao kako bi izdržavao troje dece. Iako su prve informacije ukazivale na to da su ubijeni i uhapšeni bili prijatelji i da su se družili u kući, meštani Zvezdana imaju drugačije informacije.