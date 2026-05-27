Slušaj vest

Beogradski ugostiteljski objekat u Braničevskoj ulici na Vračaru jutros je ponovo bio meta brutalnog napada.

U ranim jutarnjim satima nepoznate osobe su najpre kamenom razbile staklo na lokalu, a potom unutra ubacili Molotovljev koktel.

Ovo je već treći napad na isti lokal u samo nekoliko dana, pa je očigledno da se neko "nameračio" na njega.

Uprkos novom incidentu i pokušaju paljevine, lokal je regularno otvoren za goste.

Tri napada za manje od nedjelju dana

Podsetimo, serija napada na ovaj objekat eskalirala je u tek nekoliko proteklih dana. Jutros je razbijeno staklo kamenom i ubačen je Molotovljev koktel u nutrašnjost. Pre samo dva dana, u nedjeljau napadač je kamenom razbio izlog, ušao unutra, polio lokal zapaljivom tečnošću i ubacio zapaljenu papirnu buktinju. Katastrofu i sravnjivanje objekta sa zemljom sprečio je čuvar koji je naletio na piromana, nakon čega se vatra srećom ugasila pre nego što je zahvatila inventar. Napadači su došli u ovaj kafić i pre pre pet dana. Tada su nepoznate osobe, takođe, razbile izlog.

Ono što dodatno unosi nemir među stanare ovog dela Vračara jeste činjenica da ovi napadi nisu izolovani incidenti od ove nedjelje. Lokal je bio na meti i u februaru ove godine, kada je na lokal bačena eksplozivna naprava. I tada je pričinjena velika materijalna šteta, a istraga o tom slučaju još uvek traje.

Policija i inspektori su od jutros ponovo na terenu, vrši se uviđaj, a izuzimaju se i najnoviji snimci sa nadzornih kamera. S obzirom na to da se napadi ponavljaju iz dana u dan, istraga je podignuta na najviši nivo kako bi se počinioci i eventualni nalogodavci hitno priveli pravdi.