Viši sud u Negotinu, čiju je optužnicu Apelacioni sud u Nišu, vezano za sumnju na ubistvo Danke Ilić (2) procesuirao, oformio je veće od čije odluke zavisi početak suđenjadvojici osumnjičenih za ubistvo, Srđanu Jankoviću i Dejanu Dragijeviću.

- Veće pred sobom ima zakonske mogućnosti da donese dve odluke od kojih će vremenski zavisiti i početak suđenja - saznajemo od nadležnih.

Danka Ilić Foto: Privatna Arhiva

Naime, Apelacioni sud u Nišu potvrdio je deo optužnice zbog sumnje na ubistva male Danke protiv Jankovića i Dragijevića, ali nije potvrdio, odnosno ukinuo je deo optužnice koji se odnosi na oca Dejana Dragijevića, Radoslava Dragijevića.

- Sada Veće sudija u Negotinu može kao prvu opciju osloboditi Radoslava Dragijevića i u tom slučaju bi se odmah krenulo u postupak pripreme suđenja. Međutim, veće sudija ima zakonsko pravo i da vrati Višem tužilaštvu u Zaječaru optužnicu protiv Radoslava Dragijevića na dopunu. Ako se to dogodi, onda Više zaječarsko tužilaštvo nanovo radi optužnicu koju dalje procesuira do Apelacionog suda u Nišu. To može dugo potrajati, tako da bi u tom slučaju suđenje počelo mnogo kasnije, čak i više meseci - saznajemo od nadležnih.

Srđan Janković Foto: Kurir

Kako saznajemo iz Višeg suda u Zaječaru, protiv Radoslava Dragijevića nije vođena istraga, već skraćeni postupak.

- U njegovom slučaju zaprećena kazna je do osam godina i po zakonu, tada se ne vodi istraga već skraćeni postupak - saznajemo u Višem zaječarskom tužilaštvu.

Da podsetimo, optužnica je teretila starijeg Dragijevića za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Dejan Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

Danka Ilić iz Bora nestala je 26. marta 2024. godine sa zapuštenog imanja njene majke Ivane u Banjskom Polju. Tužilaštvo smatra da je devojčica sama izašla na glavni put gde su je automobilom "fijat panda" udarili optuženi Srđan Janković i Dejan Dragijević, koji su u to vreme bili službeno u Banjskom Polju, budući da su zaposleni u JKP "Vodovod".

Radoslav Dragijević Foto: Slađana Nedeljković