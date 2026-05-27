Osumnjičeni Senad Z. (38) iz Zaječara uhapšen je nakon što je, kako se sumnja, oduzeo život nedužnom Slađanu Milivojeviću (48) iz sela Zvezdan, u dvorištu svoje kuće.

Meštani sela Zvezdan otkrili su nam da osumnjičenog dobro poznaju, te da ga od ranije bije loš glas da je čovek kog se treba paziti.

- Sa njim nešto nije u redu i to svi znaju. Agresivan je, neostvaren, nezadovoljan. Radio je u jednoj samoposluzi, pa je dobio otkaz, kao i na još jednom mestu u Zaječaru odakle su ga isto isterali. Znam da ima problema sa alkoholom. Stalno pije, a kada se napije postaje besan i zamerljiv, zbog čega ga ljudi uglavnom izbegavaju - rekao je jedan od meštana pomenutog mesta.

On je potom objasnio šta se zapravo dogodilo tog kobnog dana kada je Slađan ubijen.

- Slađan uopšte nije došao kod njega, već kod njegovog komšije da mu odradi neke crepove na kući. Slađan je sve znao da radi i često je pogađao privatne poslove zbog dodatne zarade, iako je bio zaposlen kao vozač u jednoj pekari. Taj čovek sa kojim je trebalo da pogodi posao živi u istom dvorištu sa osumnjičenim Senadom. Slađan nije imao kontakt sa njim sve dok Senad nije izašao u dvorište, pijan. Krenuo je da dobacuje, vređa i psuje, a Slađan ga je pitao šta hoće i u čemu je problem. Tada je Senad rekao: "Takvog jednog sam i čekao", ušao u kuću, uzeo nož i krenuo na Slađana. Slađan se nije odbranio jer nije očekivao napad - opisuje naš sagovornik kako je došlo do stravičnog zločina.

Inače, meštani zaječarskog sela Zvezdan ujedinili su se u pomoći udovici Slađana Milivojevića, ožalošćenoj Sanji.

Kako govore za Kurir, šokirani su besmislenim ubistvom svog komšije kojem je preksinoć smrtonosne povrede naneo tridesetosmogodišnjak.

Kako navode, Slađan je bio vredan čovek koji nije birao posao kako bi izdržavao troje dece. Iako su prve informacije ukazivale na to da su ubijeni i uhapšeni bili prijatelji i da su se družili u kući, meštani Zvezdana imaju drugačije informacije.

- Šta da kažem, velika tuga. Čovek je hranio troje dece i ženu, dok se ona bavila domaćinstvom. Ona je odgajala decu, hranila živinu koju imaju, održavala kuću, a on je zarađivao. Slađan je jedini donosio novac u kuću, ne znam kako će sada bez njega... Cele noći je razvozio hleb, a preko dana je radio dodatne poslove kako bi prehranio porodicu. Bio je veliki radnik i dobar čovek - rekao je komšija za Kurir i dodao:

- Njegova žena i ja smo odrasli zajedno, možete li da zamislite kako je njoj sada? Celo selo je u šoku šta se desilo. Pitajte svakoga, niko neće imati ništa loše da kaže o Slađanu. Skromni ljudi, nemaju puno, ali su dobri i plemeniti. Supruga je u potpunom rasulu, ne zna šta ju je snašlo. Opština joj se javila da joj pruži pomoć, i mi, meštani sela, smo pomogli oko sahrane koliko smo mogli.

Kako smo već pisali, osumnjičeni Senad Z. je Milivojevića ubo bajonetom u butinu i probo mu je glavnu arteriju. Milivojević je iskrvario nasmrt na putu do UKC Niš, gde je hitno upućen iz Opšte bolnice Zaječar zbog težine povrede.