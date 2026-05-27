Slušaj vest

Jeziva saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 20.50 časova u Bulevaru Peke Dapčevića u Beogradu, pri čemu su povređene majka i ćerka, D. N. (37) i D. N. (14).

Prema prvim informacijama, sumnja se da se nezgoda dogodila kada su majka i ćerka prelazile ulicu sa psom, pri čemu je na njih naletelo vozilo marke "ford fokus" kojim je upravljao Č. J. (67).

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima došlo do saobraćajke.

Očevici su odmah pritrčali kako bi pružili prvu pomoć povređenima.

Prema nezvaničnim saznanjima, devojčica D. N. prevezena je u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova, dok je njena majka prevezena sanitetom Hitne pomoći u Urgentni centar, gde su im lekari konstatovali teške telesne povrede.

Pripadnici policije odmah su izašli na lice mesta i obavili uviđaj, a istraga povodom nezgode je u toku.

O svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo koje vodi istragu.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaTEŠKA NESREĆA U VELIKOM MOKROM LUKU, PEŠAKU OTKINUTA NOGA! Žena izletela s puta, zakucala se u parkirana kola, pa pokosila nesrećnu ženu (FOTO)
Hitna pomoć
HronikaUŽAS NA VOŽDOVCU! Dve devojčice pokošene na okretnici autobusa, obe teško povređene prevezene u Tiršovu
shutterstock_2533542681.jpg
HronikaLJUDI SU VRIŠTALI, POKUŠAVALI DA IZAĐU KROZ PROZORE I NA SILU OTVARALI VRATA! Dramatične scene na Dorćolu - očevici kažu da je OVO moguć uzrok nezgode
WhatsApp Image 2026-05-25 at 11.35.27 (3).jpeg
HronikaKAMION PROBIO ZAŠTITNU OGRADU PA OSTAO POPREČEN NASRED AUTO-PUTA: Udes kod petlje Požarevac, saobraćaj otežan u oba smera (video)
12.jpg