Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Jeziva saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 20.50 časova u Bulevaru Peke Dapčevića u Beogradu, pri čemu su povređene majka i ćerka, D. N. (37) i D. N. (14).

Prema prvim informacijama, sumnja se da se nezgoda dogodila kada su majka i ćerka prelazile ulicu sa psom, pri čemu je na njih naletelo vozilo marke "ford fokus" kojim je upravljao Č. J. (67).

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima došlo do saobraćajke.

Očevici su odmah pritrčali kako bi pružili prvu pomoć povređenima.

Prema nezvaničnim saznanjima, devojčica D. N. prevezena je u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova, dok je njena majka prevezena sanitetom Hitne pomoći u Urgentni centar, gde su im lekari konstatovali teške telesne povrede.

Pripadnici policije odmah su izašli na lice mesta i obavili uviđaj, a istraga povodom nezgode je u toku.