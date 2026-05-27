Petar Jevtić, kog tužilaštvo tereti da je pripadnik takozvanog vračarskog klana na čijem su čelu bili Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer, danas je pre Specijalnim sudom u Beogradu izjavio da nije razumeo optužnicu i da negira da je bio član klana, kao i da je pokušao da ubije advokata Arsenija Stefanovića.

Jevtiću se, podsetimo, sudilo u odsustvu pošto je do septembra prošle godine kada je uhapšen u Atini bio u bekstvu. On je u međuvremenu izručen Srbiji.

- Nisam razumeo optužnicu i nisam izvršio krivična dela koja mi se stavljaju na teret - rekao je ovaj okrivljeni, navodeći i da nije imao "tu mrežu", aludirajući na Skaj aplikaciju.

Odgovarajući na pitanja tužioca, izjavio je i da "nije tehnološki pismen" kao i da je za Skaj čuo iz medija.

- Ne poznajem nikoga od optuženih - izjavio je pred sudom, tvrdeći da ne poznaje čak ni Filipa Grujića, s kojim je prema optužnici 1. februara 2021. pokušao da ubije advokata.

Na pitanje sudije da li poznaje Stefanovića, Jevtić je rekao da "nažalost nikada nije video čoveka", kao i da sa njim nije imao konflikt, te da nije imao vatreno oružje i da nije obučen za pucanje.

U sudnici su ponovo izvedeni kao dokazi snimci sa nadzornih kamera iz Ulice Dušana Vuksanovića u kojoj zgradi se, kod prijatelja, prema navodima iz optužnica, Jevtić krio posle pucnjave. Iako je sudija konstatovala da je upravo ovaj okrivljeni na snimcima, on je izjavio da to nije on.

Čak i kada je u sudnici danas prikazana dokumentacija sa aplikacije Skaj kojom tužilaštvo identifikuje optužene koji su se krili iza nadimaka, a među kojom su bile i selfi fotografije na kojima se očigledno vidi Jevtić što je i sudija konstatovala, ovaj okrivljeni kratko je izjavio da to "lice liči na njega".

Podsetimo, prema tvrdnjama Specijalnog tužilaštva, ovaj okrivljeni je na Skaj aplikaciji koristio ime Teodor Bagvel, po čuvenom liku iz popularne serije "Bekstvo iz zatvora".

Kako se navodi u dokumentima tužilaštva, Jevtić koji je ranije više puta osuđivan, tereti se da je 1. februara 2021. na Bežanijskoj kosi po nalogu vođa vračarskog klana, na čijem je čelu bio Nikola Vušović pokušao da ubije advokata Arsenija Stefanovića.

- Nikada nisam gurao nos, niti ću pitati šta je ko uradio, zbog čega mora na put, ali ovaj mora da je baš zgrešio - piše u jednoj od poruka koju je, prema tvrdnjama tužilaštva Jevtić poslao, kada je prihvatio da za novac puca u Stefanovića.

- Samo znam da nekog lika treba da istresem u noge i kad završim treba šef da isplati da idem malo da odmorim - napisao je u drugoj poruci na Skaju, za koji tvrdi da ga nije korstio.

Pripadnici vračarskog klana, prema optužnici, danima su pratili advokata i prikupljali informacije o njegovom kretanju. Na dan kada je pucano na njega, Jevtić je navodno peške došao do Bežanijske kose i čekao da se pojavi.

- Sedeo je dugo u kolima, prišao sam i sasuo mu nekoliko komada. Buraz, ako možeš dođi, trčao sam dosta, nemam snage. Morao sam da otrčim i da kupim hleb radi fore, interventna je dva puta prošla - napisao je posle pucnjave, kako tvrdi tužilaštvo i saradnicima u porukama objašnjavao da je "hleb i dalje kod njega i da ga je spasio da ga ne legitimišu".

Posle pucnjave i ranjavanja advokata, saradnici su mu pomogli da se "otarasi" oružja i svih stvari koje je nosio na sebi. Istovremeno, on je drugom korisniku Skaja poslao poruku:

- Ni da čestitaš bratu na prvoj odrađenoj šljaci. Pustio sam ga pet minuta da izađe, ali nije izlazio iz kola, pukao mi je film, prišao sam i iševio ga preko vrata. Istresao sam 6 metaka.

Podsetimo, prema navodima optužnice protiv kriminalne grupe kojoj se sudi za tri ubistva i šest pokušaja ubistava,Jevtić je u Arsenija Stefanovića ispalio šest hitaca od kojih su ga dva pogodila. On je tokom istrage saslušan kao svedok i tada je izjavio da se kao advokat bavi privredom, kao i da ne zna zbog čega je neko pucao u njega.