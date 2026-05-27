Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu su uhapsili dve osobe, u dve akcije, zbog sumnje da su se bavili proizvodnjom i prodajom ilegalnih supstanci.

S. Č. (23) iz Sremske Mitrovice, kako je saopšteno iz Policijske uprave Novi Sad, uhapšen je zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Pretresom stana koji osumnjičeni koristi u Novom Sadu, policija je pronašla oko 3,4 kilograma marihuane i digitalnu vagu - navedeno je u saopštenju.

Drugi mladić, osumnjičeni A. B. (23) iz Novog Sada, ličen je slobode zbog sumnje da je počinio isto krivično delo. Pretresom stana osumnjičenog, policija je pronašla oko 210 grama marihuane, 40 grama kokaina, tri digitalne vage i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Takođe, sumnja se da je on prethodno prodao marihuanu dvadesetosmogodišnjem Novosađaninu, kod koga je policija pronašla taj narkotik, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava, zbog osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.