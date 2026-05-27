Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su u saradnji sa policijom na izlazu graničnog prelaza Horgoš 24. maja 2026. godine sprečili pokušaj krijumčarenja 2 kilograma zlatnog nakita čija se vrednost procenjuje na gotovo 150.000 evra.

Neprijavljeni nakit je otkriven tokom detaljne kontrole vozila u čijim su fabričkim šupljinama pronađene skrivene dragocenosti.

Foto: Mup

Krijumčari su pokušali da iskoriste gotovo sve šupljine vozila, pa se tako zlatni nakit koji se sastojao od 63 prstena, 16 ogrlica i 13 narukvica našao ispod tapacirunga kod suvozačkog mesta, ispod plastike oko ručne kočnice, kao i u bočnom stubu iza vozačevog sedišta.