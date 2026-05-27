Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju nakon saslušanja sudija za prethodni postupak odredio je pritvor do 30 dana A.J. (37) zbog dva krivična dela, nasilničko ponašanje i proizvodnja, držanje nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, potvrđeno nam je u Višem javnom tužilaštvu.

A.K. (42) iz Prokuplja, koji je imao gasni pištolj tokom tuče, a koji mu je oteo A.J. te ga njime udarao je, za sada, određena mera policisjkog zadržavanja, ali on nije saslušan s obzirom da se zbog povreda koje je zadobio nalazi na lečenju u niškom UKC.

- Kada bude saslušan, videćemo kako će ići dalje - kazao nam je tužilac Višeg tužilaštva u Prokuplju, Nikola Nasković.

Podsetimo, reč je o tuči i pucanju iz pištolja "plašljivca", koje su se u ponedeljak 25. maja dogodile oko 11 čaova u Pešačkoj

zoni u Prokuplju naočigled velikog broja građana.

Podsećanja radi, prvo je došlo do tuče između A.J. i A.K. i u jednom momentu, najverovatnije A.K. je izvadio gasni pištolj i njime pucao u A. J. Zatim je ovaj uspeo da mu otme oružje, pa ga je njime udarao po glavi.

Obojica su završila u Opštoj bolnici Prokuplje, a zbog ozbiljnosti povreda A.K. je prebačen u niški UKC gde je, prema našim saznanjima, zadržan na bolničkom lečenju.