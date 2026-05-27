Slušaj vest

Senad Z. (38), osumnjičen za ubistvo Slađana Milivojevića (48) u Zaječaru, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru koje vodi istragu. Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo sudu da osumnjičenom odredi jednomesečni pritvor.

- Sud je prihvatio predlog, tako da Senad Z. ostaje iza rešetaka još mesec dana. On će iz tužilaštva biti sproveden u pritvor Okružnog zatvora u Zaječaru - kaže naš izvor i podseća da je osumnjičeni posle hapšenja, navodno, tvrdio "da nije imao nameru da ubije muškarca".

1/4 Vidi galeriju Osumnjičeni za ubistvo u Zaječaru Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, zločin se dogodio 26. maja u dvorištu u kom živi i osumnjičeni. On je, kako smo već pisali, Milivojevića ubo bajonetom u butinu i probo mu glavnu arteriju na nozi.

- Milivojević je najpre prevezen u zaječarsku bolnicu, ali su lekari zbog težine povreda odlučili da ga hitno sanitetom transportuku u UKC Niš. Nažalost, ranjeni muškarac je preminuo na putu do niške bolnice, iskrvario je nasmrt - podseća izvor Kurira.

Prema rečima meštana sela Zvezdan, u kom je ubijeni živeo sa porodicom, Slađan je kobnog dana otišao kod jednog čoveka da mu sredi crep na kući.

1/5 Vidi galeriju Slađan Milivojević Foto: Facebook

- Ispostavilo se da osumnjičeni Senad deli dvorište sa tim čovekom kod kog je Slađan radio. U jednom momentu, Senad je izašao i iz čista mira počeo da vređa i napada Slađana. Bio je pijan i posle kraće rasprave je ušao u kuću, uzeo bajonet i njime ubo Slađana koji se nije branio jer nije ni očekivao takav napad - ispričali su meštani.