Suđenje pripadnicima takozvanog vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara i odbeglim Radojem Zvicerom, nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem dokaza sa Skaja, u kojima prema navodima tužilaštva pripadnici kriminalne grupe planiraju ubistvo nekadašnjeg pripadnika voždovačkog klana Andrije Zarića.

Iako se u optužnici kao motiv planiranja likvidacije za koju su bili spremni da plate 50.000 evra pominje koristoljublje, pripadnici kriminalne grupe navodno preko Skaja Zariću zameraju što je posle samoubistva Nenada Grujovića, zvanog Crni Gruja, koji se dovodio u vezu s Kekinom grupom, ušao u ljubavnu vezu sa njegovom udovicom Ninom. Inače, interesantno je da su se posle samoubistva Grujovića, od njega čituljama oprostili i pojedini optuženi pripadnici vračarskog klana, ali i osoba pod nadimkom Ćora, kako u međusobnoj komunikaciji vračarci oslovljavaju Andriju Zarića.

Grujović sa suprugom ispred suda Foto: Nemanja Pančić

- Ona je blizu da joj deca postanu siročad - piše u jednoj od poruka koja je danas prikazana na suđenju vračarskom klanu, na čijem su čelu prema navodima optužnice bili Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer.

- Bila je sa kraljem i umislila da je ona sada kraljica, pa bila je dok je bila sa G. Zbog njega samo, a ne zbog njenih dela, obrni okreni, užas brate. Jedva čekam špagete od nogu da mu napravi, biće invalid i tačka - piše u jednoj od poruka u februaru 2020. kada su, navodno, "vračarci" počeli da planiraju napad na Zarića.

Prema dokumentima tužilaštva, pokušavali su da mu uđu u trag mesecima, angažovali napadače i razmatrali način na koji da ga ubiju, ali i da li da upotrebe vatreno oružje ili eksploziv. Međutim, nekoliko pripadnika kriminalne grupe, prema presretnutim porukama, insistiralo je samo da "beba ne bude u autu".

- Pada mi na pamet, ako Ćora (Andrija Zarić, prim.aut.) parkira, da mu se možda beba ne nalazi u autu, tako da ako ide ka kolima, nek ga odmah cepa. Al ako stiže kolima, onda nek vidi nekako da mu nije beba u autu, horor je to ako je beba u autu.

Komentarišu i da je važno da sada "reše" Zarića, a da će "njoj dati do znanja šta im smeta", kao i da su spremni da "kileru" plate "50 soma".

Andrija Zarić svedočio u sudu Foto: Ilija Ilić, Privatna Arhiva

- Ma 10 komada u noge i par u stomak, iz "kalaša". Računaj da će svaki drugi pogoditi. Vreme je na našoj strani, rešiće se to. Mi im ponudismo da ga osakate, a oni ako preteraju i ovaj gekne, šta da se radi - piše u poruci iz februara 2020.

Dok pripremaju njegovu likvidaciju komentarišu i da moraju da budu obazrivi "jer mu je žena prostitutka za pare".

- U kući, navodno, žive njegova keva, tekta i možda sestra. Po meni on živi u gradu, a tu samo dođe. Ko bi noramalan živeo s kevom i tetkom, a ima svoj stan. A ima i bebu s prostitutkom. Da su svi u toj kući, bila bi im ludinica - piše u jednoj od poruka, a onda isti sagovornik dodaje da je znao odmah "da je ona bagra", najverovatnije aludirajući na udovicu koja je ušla u vezu sa Zarićem.

- NIje lako ni roditeljima od G s njom - navodno komentarišu.

Dok pokušavaju da lociraju Zarića, komentarišu da su ih videli na Novom Beogradu i da se možda doseljavaju tamo.

- Video sam Ćoravog i Ninu. Možda ona planira da se preseli u moj blok. Kako da javim kur.i da se ne useljava u moju zgradu? Preko koga da joj poručim? Ne želim taj ološ blizu sebe - piše u jednoj od poruka, a onda u narednim da su saznali da joj je "Ćoravi dao stan u Pop Lukinoj".

- Ćoravi verovatno ne očekuje napad, čim se tako šeta sa njom. A ona je jako blizu da joj deca budu siročad. Ja sam onda poručio njemu da ne ide na groblje. A sad ću njoj da se ne useljava kod mene. Tako da kad Ćoravi ode, ja sam verovatno jedini osumnjičeni. I Arkana sam zbog Ćoravog oterao. A to zna ceo grad, meni je svejedno. Samo da Ćoravom leti frizura - piše u jednoj od poruka.

Andrija Zarić bio ranjen Foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

Kao opcije za likvidaciju razmatrali su i da mu pozvone na vrata i zapucaju, da ga sačekaju ispred kuće u kojoj mu živi majka na njegov rođendan, ali i da pucaju u njega ispred restorana u kom je slavio detetu prvi rođendan.

- To je malo loš fazon, neće on otvoriti vrata, pored njih da ga ubiju. Ako bude s detetom, nek propuste, pa biće priika - piše u jednoj od poruka.

- Dete će biti živo. Nismo životinje - obaveštava ih.

Jedan od pripadnika kriminalne grupe predlaže da kupe "paket", najverovatnije misleći na eksploziv.

- Daj da kupimo paket i da se stavi ispod sedišta, da leti ko raketa. I kad sedne, i on i žena i sve. Odužilo se ovo - piše u čet grupi jedan od pripadnika 11. maja, na šta mu drugi odgovora "nemoj paket zbog deteta".

- Ja volim decu, greota bi bila. Nisam još toliko lud. Ali samo srpsku. Da je ješa ili Turčin, leteo bi. Ovo je srpsko.

Na Andriju Zarića, prema optužnici, "vračarci" su pucali tek u novembru 2020. ali je Zarić iako ranjen uspeo da otrči do zgrade i potraži pomoć. U svojoj izjavi, on je ranije naveo da nije video ko je pucao na njega, a u međuvremenu se oporavio.

Inače, u februaru iste godine, Nini Grujović zapaljen je skupoceni "rendž rover".

Njenom pokojnom suprugu, podsetimo, sudilo se za ubistvo i ona je dolazila na suđenja. Svojevremeno, Crni Gruja je tokom boravka stupio u štrajk glađu i to zbog toga što mu nije bilo dozvoljeno da koristi ljubavnu sobu.

- Suprugu Ninu volim najviše na svetu i zbog ljubavi sam spreman da umrem. Čak 64 meseca ne mogu da koristim sa ženom pravo na intimnu posetu. Dajem vam reč, neću početi da jedem, spreman sam da umrem - rekao je pred sudom u aprilu 2012. Kasnije mu je omogućena ljubavna soba i sa suprugom je dobio dvoje dece.