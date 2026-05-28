Dimitri Titov, vlasnik kafića u Čumićevom sokačetu koji je 21. maja zapaljen, progovorio je za Kurir i otkrio pozadinu napada na njegov lokal. Inače, i Tutotv i uhapšeni Danil K. (34) su ruski državljani.

Podsetimo, policja je četiri dana nakon paljenja kafića u centru Beograda uhapsila osumnjičeog Danila K. (34) i on je saslušan u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Sumnja se da je ovaj ruski državljanin 21. maja oko 4.15 sati polio zapaljivom tečnošću prostor ispred kafića i potom ga zapalio, kojom prilikom je pričinjena znatna materijalna šteta, a na sreću, povređenih nije bilo.

Dimitri Titov, jedan od vlasnika kafića koji je, kako se sumnja, Danil K. zapalio, otkrio je sve detalje drame kroz koju je prošao.

- Ja sam jedan od vlasnika lokala u centru Beograda. Čovek koji nam je zapalio inventar, Danil K., nikakav problem sa nama nema! On se zapravo posvađao sa jednim od naših gostiju - započinje priču Dimitri, pa otkriva šta je prethodilo podmetanju požara.

- Obojica su došli kao mušterije kod nas i počela je rasprava. Pominjali su neki dug, novčane probleme. U pitanju je, koliko sam razumeo, 50.000 evra u kripto valutama koje su poslate na pogrešnu adresu. Oni su se svađali, a potom otišli. Međutim, Danil je nastavio da obilazi naš lokal čekajući našeg drugog gosta. U jednom trenutku je krenuo da besni i preti da će zapaliti kafić ukoliko mu ne kažemo mesto prebivališta čoveka sa kojim je imao sukob. Mi smo pokušali da ga uverimo u to da zaista ne znamo gde živi, ali on nam nije verovao. Zapalio je čitavu baštu - objašnjava on.

Kako navodi Dimitri, on, kao ni drugi vlasnici kafića, nemaju nikakve veze sa dvojicom muškaraca.

- Nismo ni rođaci ni prijatelji. Nemamo pojma ko su oni. Znamo ih iz viđenja, jer su dolazili u naš kafić. Ono što znam je da je uhapšeni muškarac inače prevarant. On prodaje časove plivanja deci, naplati ih, ali ih nikada ne realizuje. Time se bavi i tako zarađuje - tvrdi vlasnik zapaljenog ugostiteljskog objekta.

Kako dalje tvrdi naš sagovornik, njihov biznis je pretrpeo veliku štetu, a oni i dalje žive u strahu od Danila K.

- Lokal i dalje ne radi. Čekamo procenitelja kako bi utvrdio novčanu štetu, a za to vreme je ključ u bravi. Sreća je to što niko nije nastradao. Niko nije bio tu u trenutku nesreće. Komšije su videle požar i odmah poznale policiju i vatrogasce. Mi ne znamo da li je osumnjičeni zadržan u pritvoru, to nas najviše brine. Policija nam je rekla da je priveden, to je poslednja informacija koju imamo - rekao je.

Podsetimo, Danil K. saslušan je juče u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je izneo svoju odbranu.

Posle saslušanja, kako je saopšteno iz tužilaštva, podnet je predlog sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu da odredi pritvor osumnjičenom, imajući u vidu da je on strani državljanin bez prijavljenog prebivališta i boravišta na teritoriji Republike Srbije, kao i okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi ometao krivični postupak uticajem na svedoke.