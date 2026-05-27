Slušaj vest

Jedna ženska osoba je juče, u Ulici Ratka Pavlovića — kako tvrde građani Prokuplja koji su u tom momentu bili na licu mesta — napala starijeg muškarca, te ga je tokom napada gurala i vikala. 

Nakon toga je navodno pala u nesvest, pa i pozvala Hitnu službu da joj ukaže pomoć, te optužila tog muškarca koji je prolaznik da ju je tukao.

Ekipa Hitne pomoći je izašla na teren i odvezla ženu koja je prosjakinja u Opštu bolnicu Prokuplje a izašla je i policija po prijavi za remećenje javnog reda i mira.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaMUŠKARAC RAZBIO ŠOVERŠAJBNU NA AUTOBUSU JER SU GA DRUGI PROVOCIRALI! Incident kod Prokuplja: Prišao sam motkom i napravio HAOS!
17601838031795181 copy.jpg
Društvo"DEČACI IZ ČISTA MIRA NAPADAJU DRUGU DECU, POTEGLI SU I NOŽ!" Dramatična situacija u Prokuplju: U četiri dana napadnuta još dva deteta, roditelji ZABRINUTI!
Autobuskko stajaliste cesto mesto napada.jpg
Hronika"DAVIO MI SINA (9) ZBOG PESME, A KAD JE USPEO DA MU POBEGNE, ONDA JE DOŠAO NA VRATA, LUPAO I PRETIO" Očajna majka iz Prokuplja za Kurir:Spasio se ovom rečenicom
shutterstock-2193656973.jpg
Hronika"NAPAO ME JE IZ ČISTA MIRA!" Starijeg muškarca gurnuo čovek i SLOMIO MU BUTNU KOST: Incident u Prokuplju - Zoran ispričao šta se tačno dogodilo
loznica--nastradao-pesak.jpg