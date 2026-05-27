U stravičnoj nesreći kod Velikog Orašja poginuo je motociklista S. L. Istraga će utvrditi uzroke ove tragedije.
Udes
STRAVIČNA NESREĆA KOD VELIKE PLANE: Motociklista izgubio kontrolu u krivini i poginuo na mestu!
Slušaj vest
Četrdesetsedmogodišnji motociklista S. L. poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Veliko Orašje kod Velike Plane.
Prema informacijama, čovek koji je nastradao je vozio motor i kretao se iz pravca Krnjeva ka Velikoj Plani.
Prema neznavičnim saznanjima, do saobraćajne nesreće je došlo kada je on u Velikom Orašju, ulaskom u jednu krivinu, izgubio kontrolu nad dvotočkašem i izleteo sa puta.
Od zadobijenih povreda, S. L. je nažalost preminuo na licu mesta.
Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na teren, ali je mogla samo da konstatuje smrt.
Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga će utvrditi sve detalje i tačan uzrok ove tragedije.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši