Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Četrdesetsedmogodišnji motociklista S. L. poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Veliko Orašje kod Velike Plane.

Prema informacijama, čovek koji je nastradao je vozio motor i kretao se iz pravca Krnjeva ka Velikoj Plani.

Prema neznavičnim saznanjima, do saobraćajne nesreće je došlo kada je on u Velikom Orašju, ulaskom u jednu krivinu, izgubio kontrolu nad dvotočkašem i izleteo sa puta.

Od zadobijenih povreda, S. L. je nažalost preminuo na licu mesta.

Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na teren, ali je mogla samo da konstatuje smrt.