Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa UKP i Odeljenjem za borbu protiv korupcije, sproveli su opsežnu akciju u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu u kojoj je uhapšeno 26 osoba. Oni se terete za čitav niz krivičnih dela – od pranja novca i poreske utaje, do zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja isprava. Prema podacima MUP-a, budžet Srbije i razna pravna lica oštećeni su za neverovatnih 203.158.238 dinara.

Hašenje korupcija Izvor: Mup Srbije

Knjigovođe falsifikovale potpise i opelješile klijenta za milione

U Leskovcu su "pale" tri žene zaposlene u jednoj knjigovodstvenoj agenciji. Vlasnica T. S. (57), zajedno sa radnicama N. R. (33) i N. S. (39), osumnjičena je da je godinama, od 2015. do 2021, potkrada klijenta iz okoline Leskovca.

One su, kako se sumnja, izrađivale falsifikovane naloge za isplatu i potpisivale se umesto vlasnika jedne preduzetničke radnje. Na osnovu ovih lažnih papira, one su iz banaka podigle i za sebe zadržale 8.115.454 dinara. Sve tri su privedene zbog prevare u obavljanju privredne delatnosti.

Mreža firmi za utaju poreza: Budžet oštećen za 20 miliona

Najbrojnija grupa od 14 osoba uhapšena je zbog sumnje da su preko fiktivnih faktura i simulovanih nabavki oštetili državu. Glavni osumnjičeni je D. E. (42), odgovorno lice firme "Saba Belča", koji je uz pomoć S. E. (68) i još troje saradnika iz iste firme prikazivao lažnu nabavku bitumena i lož ulja.

U šemu su bile uključene i firme "Konkret", "Promo pen", "Šark NBG", "Ajnvaho" i "7 Nin NO1". Preko njihovih računa se "prao" novac, a D. E. je fiktivnim troškovima izbegao plaćanje PDV-a i poreza na dobit u ukupnom iznosu od 20.708.130 dinara. Novac je potom podizan sa računa firmi u kešu kako bi se prikrio trag.

Predstavnik mobilnog operatera prisvojio neverovatnih 131 milion dinara

Najveći pojedinačni iznos u ovoj akciji vezuje se za B. K. (59) iz Niša. On je, kao predstavnik prodaje jednog mobilnog operatera, osmislio plan kojim je oštetio svoju kompaniju za više od milion evra.

Sumnja se da je B. K. od 2021. do 2024. godine zaključio ugovore sa 16 firmi, unoseći lažne podatke o broju korisnika i naručenih mobilnih telefona. Nakon što bi odgovorna lica potpisala otpremnice, on je preuzimao neotvorene pakete sa telefonima i zadržavao ih za sebe. Na ovaj način protivpravno je prisvojio 131.051.213 dinara.

Advokat preko e-šaltera pokušao da otme parcelu u Nišu

Među uhapšenima je i advokat I. R. (50) iz Kuršumlije, koji je ujedno i profesionalni korisnik e-šaltera Republičkog geodetskog zavoda (RGZ). On je osumnjičen da je prošle godine pokušao da promeni vlasnika na atraktivnoj katastarskoj parceli u Nišu.

I. R. je, kako navodi MUP, priložio falsifikovanu presudu i punomoćja kako bi pravo korišćenja parcele, koja je pripadala jednoj firmi u stečaju, preneo na fizičko lice. Time je pokušao sebi ili drugom da pribavi korist od oko 8.450.000 dinara, kolika je tržišna vrednost te nepokretnosti.

Porodična zloupotreba u građevinskoj firmi: Stanovi išli rođacima

Policija u Nišu uhapsila je i tročlanu grupu V. Đ. (77), D. Đ. (52) i T. Đ. (49). Sumnja se da su oni, kao rukovodioci jedne građevinske firme, od 2014. do 2020. godine rasprodali imovinu preduzeća u sopstvenu korist.

Kroz fiktivne kompenzacije i falsifikovane ugovore, oni su stanove firme prebacivali na sebe i članove svojih porodica. Na ovaj način građevinska firma je oštećena za 12.260.000 dinara. Interesantno je da je deo ove protivpravne koristi završio i kod tada maloletnog srodnika jednog od osumnjičenih.

Zloupotreba u udruženju građana: Budžet Novog Sada oštećen za milione

Pripadnici UKP-a u Novom Sadu uhapsili su N. M. (1982), zastupnika jednog udruženja građana, zbog sumnje da je tokom četiri godine nenamenski trošio novac iz budžeta. On se tereti da je sredstva u iznosu od 6.210.000 dinara, koja mu je isplatila Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada, potrošio bez realizacije osnovnih ugovora.

Umesto u inostranstvu, okovi za stolariju "na crno" završili u Kraljevu

Pripadnici UKP-a u Kraljevu uhapsili su G. S. (1984), vozača u transportnoj firmi iz Ćuprije, i V. N. (1989). Sumnja se da je G. S., umesto da robu – skoro tri tone okova za stolariju – preveze kupcu u inostranstvo, istu istovario pre granice i zadržao za sebe. Na ovaj način oštetio je firmu iz Aranđelovca za 49.817 evra.

Drugi uhapšeni, V. N., sumnjiči se da je znao da roba potiče iz krivičnog dela, ali je ipak kupio 1,6 tona ovih okova i preprodao ih jednoj firmi u Kraljevu za 10.000 evra u gotovini, bez ikakve dokumentacije.

Prevara bugarske firme: Uzeli novac za robu koju nikada nisu poslali

U Zaječaru je uhapšen S. M. (1959) zbog sumnje da je pomogao u prevari jedne firme iz Bugarske. On je, kako navodi MUP, posredovao između bugarskih partnera i M. R. (koji je ranije procesuiran), znajući da dogovorena roba nikada neće biti isporučena. S. M. je Bugare držao u zabludi uveravajući ih da isporuka stiže, a kada su uplatili novac, prebacivao je sredstva na druge račune. Za ovu "uslugu" uzeo je proviziju od 827.625 dinara.

Svim osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivične prijave biti privedeni nadležnim tužilaštvima na saslušanje.