Danki V, ženi Saše Vukovića Bosketa, osumnjičenog za teško ubistvo Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27", sud je po žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana!

Viši sud u Beogradu je, kako saznajemo, usvojio žalbu tužilaštva i preinačio prvobitnu odluku sudije za prethodni postupak koji joj je odredio kućni pritvor.

Foto: MUP VJT, Facebook

Danki je pritvor određen zbog težine krivičnog dela koje je dovelo do uznemirenja javnosti.

Ona se, kako je ranije saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, tereti za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je upravo ona suprugu dostavila pištolj iz kojeg je upucao Nešovića u restoranu, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo u jednom buretu u blizini Jarkovačkog jezera.

