Danki V, ženi Saše Vukovića Bosketa, osumnjičenog za teško ubistvo Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27", sud je po žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana!

Viši sud u Beogradu je, kako saznajemo, usvojio žalbu tužilaštva i preinačio prvobitnu odluku sudije za prethodni postupak koji joj je odredio kućni pritvor.

Danki je pritvor određen zbog težine krivičnog dela koje je dovelo do uznemirenja javnosti.

Ona se, kako je ranije saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, tereti za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.