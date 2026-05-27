ŽENA OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO NEŠOVIĆA IPAK IZA REŠETAKA! Sud usvojio žalbu VJT u Beogradu - sumnja se da je Danka donela pištolj Bosketu da ubije Baju
Danki V, ženi Saše Vukovića Bosketa, osumnjičenog za teško ubistvo Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27", sud je po žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana!
Viši sud u Beogradu je, kako saznajemo, usvojio žalbu tužilaštva i preinačio prvobitnu odluku sudije za prethodni postupak koji joj je odredio kućni pritvor.
Danki je pritvor određen zbog težine krivičnog dela koje je dovelo do uznemirenja javnosti.
Ona se, kako je ranije saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, tereti za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Sumnja se da je upravo ona suprugu dostavila pištolj iz kojeg je upucao Nešovića u restoranu, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo u jednom buretu u blizini Jarkovačkog jezera.