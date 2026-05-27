Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Senada M. (32) i Perice S. (27) zbog postojanja opravdane sumnje da su 20. novembra 2025. godine i 3. februara 2026. godine aktivirali i bacili dve ručne bombe na porodične kuće oštećenih.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenima se na teret stavljaju dva krivična dela: Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu u sticaju sa dva krivična dela Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Tužilaštvo je sudu predložilo da obojici okrivljenih produži pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

1/10 Vidi galeriju Kuća Zdravka Čolića posle bombaškog napada Foto: Petar Aleksić

Postoji opravdana sumnja da su okrivljeni 20. novembra 2025. godine neovlašćeno nosili ručnu bombu, pa su koristeći rent-a-kar vozilo marke "tojota", došli do porodične kuće oštećenog R.K. na opštini Palilula i oko 02:28 časova aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište porodične kuće.

Bomba je eksplodirala na prostoru između kuća koje pripadaju porodici oštećenog i još jednoj porodici, a osumnjičeni su se trčećim korakom vratii do vozila.

Takođe, oni su 3. februara 2026. godine neovlašćeno nosili jednu ručnu bombu, pa su koristeći taksi vozilo, a potom trotinet došli do porodične kuće oštećenog Z.Č. na Savskom vencu, gde je oko 04:52 časova Perica S. aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće, dok je Senad M. pazio da neko ne naiđe i snimao mobilnim telefonom.

Ručna bomba je eksplodirala nakon čega su se osumnjičeni tronitetom udaljili sa lica mesta.