U mestu Veliko Laole kod Petrovca na Mlavi danas popodne se dogodila stravična nesreća u kojoj je nastradao mladić A. V. (21).

Prema nezvaničnim informacijama, on je bio oslonjen na kamion pumpu "mikser" za mešanje betona, a do nesreće je došlo kada je cev "betonjerke" dokačila dalekovod.

Mladić je u ovaj posao ušao sa ocem koji je vlasnik poznate firme u ovom kraju. Meštani pričaju da je bio izuzetno vredan momak i da se nije libio posla.

- Velika tragedija. Momak je bio izuzetan. Igrao je fudbal, dobar sa svima - pričaju poznanici porodice.

U toku je uviđaj koji će utvrditi sve tačne okolnosti ove velike tragedije.

