Policijska uprava u Kikindi saopštila je večeras da je podnela krivičnu prijavu protiv D.D. (31) iz tog grada, osumnjičene da je 10. maja automobilom udarila dete koje je 23. maja umrlo od povreda.

Kako se navodi u saopštenju, dečak je izašao na ulicu s travnate površine, van pešačkog prelaza.

D.D. je osumnjičena da je počinila teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Sedmogodišnji M.S. iz Kikinde, koji je 10. maja teško povređen u saobraćajnoj nezgodi u Albertovoj ulici, preminuo je 13 dana u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu.