Slušaj vest

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se juče ujutru u beogradskom naselju Veliki Mokri Lug (opština Zvezdara), na uglu ulica Cvetanova ćuprija i Miomira Denića. U naletu putničkog automobila teško je povređena žena pešak, kojoj je od siline udara otkinuta noga ispod kolena.

Kako je potvrđeno za Kurir, povređena žena je hitno prevezena na VMA, gde joj je amputirana potkolenica.

Koliko su česte ovakve nezgode i kako do njih dolazi, za emisiju "Redakcija", govorio je Milan Božović - stručnjak za bezbednost saobraćaja.

- Pa, generalno, mi ne znamo šta se tamo dogodilo. To će istražni organi polako utvrđivati, a sama istraga će u nekom trenutku pokazati šta se tačno desilo. Saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom jesu česte, međutim situacija je danas ipak znatno bolja nego ranije. Za razliku od 2001. godine, kada je počeo ozbiljniji rad na unapređenju bezbednosti saobraćaja i kada je bilo 1.270 poginulih, prošle godine imali smo oko 480 stradalih, što predstavlja drastičan pomak - rekao je Božović.

Milan Božović - stručnjak za bezbednost saobraćaja Foto: Kurir Televizija

Više vozila na putevima, manji broj stradalih

Napredak je, kako kaže, usledio nakon donošenja Zakona o bezbednosti saobraćaja 2009. godine, formiranja Agencije za bezbednost saobraćaja, kao i primene čitavog seta mera predviđenih zakonom i Nacionalnom strategijom bezbednosti saobraćaja.

- Treba napomenuti i da je na globalnom nivou 2021. godine zabeležen pad broja stradalih za pet odsto u odnosu na 2010. godinu, uprkos tome što je broj registrovanih vozila udvostručen, a svetska populacija povećana za skoro milijardu ljudi. Kod nas nije došlo do velikog rasta populacije, ali jeste do gotovo udvostručenja broja registrovanih vozila, što praktično znači da imamo mnogo veći obim saobraćaja i samim tim veći rizik od saobraćajnih nezgoda.

Božović je upozorio da su poslednjih dana učestale saobraćajne nezgode sa pešacima i istakao da bi veća bezbednost u tom segmentu značajno smanjila broj stradalih na putevima.

- Kada govorimo o poslednjim slučajevima, u svega nekoliko dana imali smo više saobraćajki u kojima su oboreni pešaci, među njima i majka sa detetom, kao i deca ispred škole. Sinoć je u Bulevaru kralja Aleksandra jedan mladić vozio većom brzinom i zakucao se u banderu. Brzina jeste jedan od glavnih faktora, ali sve zavisi od konkretne saobraćajne situacije. Sudari sa pešacima su veoma česti i kada bismo uspeli da rešimo taj problem, broj stradalih bi se drastično smanjio, možda čak za 30 do 50 odsto - kaže Božović.

Foto: Kurir/D. Đ

- Problem je i u tome što pešaci često sami ne vode dovoljno računa o sopstvenoj bezbednosti i ne učestvuju u saobraćaju na način na koji je to neophodno. Često se automatski kaže da je "vozač ubio pešaka", bez obzira na okolnosti i na to kako se pešak našao na kolovozu. Zaboravlja se da je kretanje pešaka po kolovozu zabranjeno, osim u određenim situacijama kada su prethodno ispunjeni uslovi bezbednosti.

Božović je istakao da su uvedene nove mere kako bi se povećala pažnja pešaka u saobraćaju i smanjio rizik od nesreća izazvanih nepažnjom.

- Zbog toga su uvedene i kazne za pešake koji koriste mobilne telefone ili slušalice tokom prelaska ulice ili kretanja uz kolovoz. Poenta tih mera jeste da se pešacima skrene pažnja da moraju da budu skoncentrisani na saobraćaj oko sebe. Postoje dva načina da primetite vozilo koje nailazi - da ga vidite ili da ga čujete. Zvuk motocikla, automobila ili autobusa jasno se razlikuje i upravo zbog toga pešaci ne bi trebalo da koriste slušalice ili mobilne telefone koji im odvlače pažnju i smanjuju mogućnost da na vreme reaguju - za emisiju "Redakcija", zaključio je Božović.

04:04 ŽENI U STRAVIČNOM UDESU U VELIKOM MOKROM LUGU OTKINUTA NOGA! Stručnjak za Kurir televiziju otkrio zbog čega najčešće dolazi do jezivih nesreća Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs